Інколи виникає неприємний запах із рота, з’являються білі цятки на мигдаликах, які болять та заважають ковтати.

Чому утворюються пробки в горлі та як їх можна видалити, Фактам ICTV розповідає лікар-отоларинголог Ілля Рябінкін.

Причини появи пробок в горлі

У мигдаликах є отвори – лакуни, де збираються відмерлі клітини слизової, бактерії та слиз, формуючи казеозні маси.

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Крім того, кальцій, який є частиною слини, може взаємодіяти у лакунах мигдаликів з іншими мінералами чи небезпечними хвороботворними бактеріями та випадати у вигляді твердого осаду.

Це також може призводити до формування тонзилітів (tonsillae латиною — мигдалики, litos — камінь), або як кажуть фахівці, казеозних пробок.

– Тонзиліти – це не зовсім гній, тому пити антибіотик не потрібно, самі по собі пробки не призводять до ускладнень. Найчастіше вони взагалі мають безсимптомний перебіг, хоча іноді спричиняють неприємний запах з рота, біль у горлі, труднощі під час ковтання, збільшення чи набряк мигдаликів, – пояснює лікар.

Як видалити пробки в горлі

За словами лікаря, якщо немає симптомів – ніякого лікування пацієнт не потребує. Здавати посів та приймати антибіотик також не треба, бо навіть після курсу антибіотика пробки в горлі залишаться.

– Коли на зубах з’являється наліт, ми знімаємо його щіткою, а не беремо посів і п’ємо антибіотик. Якщо камені завеликі і турбує біль або пробки спричиняють виражений дискомфорт, нічого не допомагає, і вони утворюються знову, потрібно звернутися до ЛОРа для видалення пробок шляхом промивання, – зауважує Ілля Рябінкін.

Кілька курсів промивання лакун мигдаликів фізрозчином чи звичайною водою допоможуть полегшити самопочуття, адже прибирається механічний чинник, що викликав дискомфорт. Тому дуже важливо якомога швидше отримати консультацію фахівця та вжити необхідних заходів.

– Не варто займатися самолікуванням та прибирати пробки ватною паличкою чи гострими предметами. Таким чином пошкоджується тканина мигдаликів, особливо якщо відкладення тверді й великі. Крім того, при натисканні патологічна мікрофлора може проникнути в глибокі шари мигдаликів, і це лише посилить запалення, – попереджає лікар.

Для профілактики медики рекомендують берегти дихальні шляхи від переохолодження, своєчасно лікувати захворювання носоглотки, дотримуватися належної гігієни ротової порожнини та регулярно відвідувати отоларинголога.