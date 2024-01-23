Иногда возникает неприятный запах изо рта, появляются белые точки на миндалинах, которые болят и мешают глотать.

Почему образуются пробки в горле и как их можно удалить, Фактам ICTV рассказывает врач-отоларинголог Илья Рябинкин.

Причины появления пробок в горле

В миндалинах есть отверстия — лакуны, где собираются отмершие клетки слизистой, бактерии и слизь, формируя казеозные массы.

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Кроме того, кальций, который является частью слюны, может взаимодействовать в лакунах миндалин с другими минералами или опасными болезнетворными бактериями и выпадать в виде твердых осадков. Это также может приводить к формированию тонзиллолитов (tonsillae на латыни — миндалины, litos — камень), или, как говорят специалисты, казеозных пробок.

— Тонзилолиты — это не совсем гной, поэтому пить антибиотик не нужно, сами по себе пробки не приводят к осложнениям. Чаще всего они вообще проходят бессимптомно, хотя иногда вызывают неприятный запах изо рта, боль в горле, трудности при глотании, увеличение или отек миндалин, — объясняет врач.

Как удалить пробки в горле

По словам врача, если нет симптомов, никакого лечения пациент не требует. Сдавать посев и принимать антибиотик также не надо, потому что даже после курса антибиотика пробки в горле останутся.

— Когда на зубах появляется налет, мы снимаем его щеткой, а не берем посев и пьем антибиотик. Если камни слишком большие и беспокоит боль или же пробки в горле вызывают выраженный дискомфорт, ничего не помогает, и они образуются снова, нужно обратиться к ЛОРу для удаления пробок путем промывания, — замечает Илья Рябинкин.

Несколько курсов промывания лакун миндалин физраствором или обычной водой помогут облегчить самочувствие, ведь убирается механический фактор, вызвавший дискомфорт. Поэтому очень важно как можно скорее получить консультацию специалиста и принять необходимые меры.

— Не стоит заниматься самолечением и убирать пробки ватной палочкой или острыми предметами. Таким образом повреждается ткань миндалин, особенно если отложения твердые и большие. Кроме того, при нажатии патологическая микрофлора может проникнуть в глубокие слои миндалин, и это только усилит воспаление, — предупреждает врач.

Для профилактики медики рекомендуют беречь дыхательные пути от переохлаждения, своевременно лечить заболевания носоглотки, соблюдать надлежащую гигиену ротовой полости и регулярно посещать отоларинголога.