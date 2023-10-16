В сучасному світі, коли очі перебувають у постійній напрузі, блефарит має більше шансів уразити вас.

Офтальмолог Марія Обухова розповіла Фактам ICTV, що таке блефарит, причини його виникнення, та як лікувати зворобу.

Що таке блефарит

Блефарит – це запалення країв повік (комірок).

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– Від грецького blefaron — повіка, тому так називають запальне ураження країв повік, – сказала лікар.

Комірки вкривають кісточку очного яблука, щоб захистити око від різних зовнішніх впливів. Вона складається з різних структур: волосяних фолікулів, сальних та потових залоз.

Чому виникає блефарит

Причин блефариту є багато, всі вони викликають запалення на краях повік.

– Блефарит – це багатофакторне захворювання. І його необхідно правильно класифікувати, щоб зрозуміти причину, – додала фахівчиня.

Передній блефарит викликається інфекційними факторами: бактеріями чи вірусами.

– Якщо ми маємо передній блефарит, він, як правило, має інфекційну природу та може бути спричинений бактеріями, вірусами чи паразитами, – розповідає Марія.

Задній блефарит виникає через порушення роботи деяких частин ока.

– У більшості випадків безпосередньою причиною запального процесу стає порушення функціонування мейбомієвих залоз, протоки яких виходять в кромку вій (одразу позаду них), – зазначає офтальмолог.

Основним фактором, який викликає блефарит, є неналежне дотримання гігієни. Також на розвиток захворювання впливає використання неякісної косметики для вій та повік.

– Ще провокуючими факторами можуть бути фізичні перевантаження, стреси, переохолодження організму, – каже лікарка.

Симптоми блефариту

Симптомів захворювання є досить багато, лікар назвала основні прояви блефариту:

відчуття важкості повік, повіки набрякають, опухають, червоніють;

турбує сильний свербіж, відчуття печіння;

уздовж кромки вій видно білясті або жовтуваті виділення, при висиханні секрет утворює скоринки, вії злипаються;

після сну секрет накопичується в куточках очей, можуть склеюватися повіки;

при різних формах захворювання можливе утворення по краях повік невеликих виразок або поява лусочок, схожих на лупу, порушення напрямку росту вій, їх випадання;

часто відзначається синдром сухого ока – відчуття піску в очах, різь, болісна реакція на світло, посилена сльозотеча.

Лікування блефариту

– Перше правило при лікуванні будь-якого запалення повік – гігієна краю повік, – підкреслила медикиня.

Лікування блефариту в домашніх умовах зазвичай має два основних етапи.

Теплі компреси

– Тут необхідно бути обережним в разі наявності запалення, адже якщо є ячмінь – це протипоказ, – застерігає Марія.

Теплі компреси виконуються для розрідження в’язкого секрету з вивідних проток мейбомієвиз залоз.

Найкраще це робити після душу чи після вмивання.

– Беремо ватний диск, змочуємо його в теплій воді, та лишаємо 1-2 хвилини на закритих повіках, – пояснює офтальмолог.

Замість води можна використати теплий розчин ромашки, він ще й має легку антисептичну дію.

Самомасаж краю повік

Після теплого компресу, який розрідив секрет та незначно розширив протоки, розпочинаємо самомасаж.

Для цього можна використати ватний диск, марлю, просочені розчином ромашки, готові офтальмологічні серветки, або спеціальні гелі, які треба нанести на ватний диск чи вушну паличку.

– М’якими круговими рухами паралельно краю повік (по лінії росту вій) проводимо масаж впродовж 1-2 хвилин, – розповідає лікарка.

Масаж краю повік показаний майже всім і проводиться в домашніх умовах 1-2 рази на добу 2-3 тижні.

– Є і медичний масаж повік, який проводять медсестра чи лікар-офтальмолог, він більш сильний, і необхідно виконувати додатково при вираженій дисфункції, – каже Марія.

Крапель від блефариту не існує, однак фахівці радять використовувати заспокійливі або зволожувальні краплі для очей. Вони нейтралізують запалення та зменшують дискомфорт.

– Подальше медикаментозне лікування вирішує та назначає лікар: антисептичні, антибактеріальні, протизапальні та протипаразитарні засоби, – наголошує офтальмолог.

У разі важких випадків блефариту, медики назначають антибіотики.

Проте не потрібно самостійно починати користуватися антибіотиками, тільки за рекомендацією лікаря.

В будь-якому випадку необхідно звернутися до фахівця, щоб не пропустити важливих нюансів та лікувати захворювання правильно.