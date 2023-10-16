В современном мире, когда глаза находятся в постоянном напряжении, блефарит имеет больше шансов поразить вас.
Офтальмолог Мария Обухова рассказала Фактам ICTV, что такое блефарит, причины его возникновения, и как лечить заболевание.
Что такое блефарит
Блефарит — это воспаление краев век (ячеек).
— От греческого blefaron — веко, поэтому так называют воспалительное поражение краев век, — сказала врач.
Ячейки покрывают косточку глазного яблока, чтобы защитить глаз от различных внешних воздействий. Она состоит из различных структур: волосяных фолликулов, сальных и потовых желез.
Почему возникает блефарит
Причин блефарита много, все они вызывают воспаление на краях век.
— Блефарит — это многофакторное заболевание. И его необходимо правильно классифицировать, чтобы понять причину, — добавила специалист.
Передний блефарит вызывается инфекционными факторами: бактериями или вирусами.
— Если мы имеем передний блефарит, он, как правило, имеет инфекционную природу и может быть вызван бактериями, вирусами или паразитами, — рассказывает Мария.
Задний блефарит возникает из-за нарушения работы некоторых частей глаза.
— В большинстве случаев непосредственной причиной воспалительного процесса становится нарушение функционирования мейбомиевых желез, протоки которых выходят в кромку ресниц (сразу позади них), — отмечает офтальмолог.
Основным фактором, который вызывает блефарит, является ненадлежащее соблюдение гигиены. Также на развитие заболевания влияет использование некачественной косметики для ресниц и век.
— Еще провоцирующими факторами могут быть физические перегрузки, стрессы, переохлаждение организма, — говорит врач.
Симптомы блефарита
Симптомов заболевания достаточно много, врач назвала основные проявления блефарита:
- ощущение тяжести век, веки отекают, опухают, краснеют;
- беспокоит сильный зуд, ощущение жжения;
- вдоль кромки ресниц видны белесые или желтоватые выделения, при высыхании секрет образует корочки, ресницы слипаются;
- после сна секрет скапливается в уголках глаз, могут склеиваться веки;
- при различных формах заболевания возможно образование по краям век небольших язв или появление чешуек, похожих на перхоть, нарушение направления роста ресниц, их выпадение;
- часто отмечается синдром сухого глаза — ощущение песка в глазах, резь, болезненная реакция на свет, усиленное слезотечение.
Лечение блефарита
— Первое правило при лечении любого воспаления век — гигиена края век, — подчеркнула медик.
Лечение блефарита в домашних условиях обычно имеет два основных этапа.
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Теплые компрессы
— Здесь необходимо быть осторожным при наличии воспаления, ведь если есть ячмень — это противопоказание, — предостерегает Мария.
Теплые компрессы выполняются для разжижения вязкого секрета из выводных протоков мейбомиевых желез.
Лучше всего это делать после душа или после умывания.
— Берем ватный диск, смачиваем его в теплой воде, и оставляем на 1-2 минуты на закрытых веках, — объясняет офтальмолог.
Вместо воды можно использовать теплый раствор ромашки, он еще и обладает легким антисептическим действием.
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Самомассаж края век
После теплого компресса, который разжижил секрет и незначительно расширил протоки, приступаем к самомассажу.
Для этого можно использовать ватный диск, марлю, пропитанные раствором ромашки, готовые офтальмологические салфетки, или специальные гели, которые надо нанести на ватный диск или ушную палочку.
— Мягкими круговыми движениями параллельно краю век (по линии роста ресниц) проводим массаж в течение 1-2 минут, — рассказывает врач.
Массаж края век показан почти всем и проводится в домашних условиях 1-2 раза в сутки 2-3 недели.
— Есть и медицинский массаж век, который проводят медсестра или врач-офтальмолог, он более сильный, и необходимо выполнять дополнительно при выраженной дисфункции, — говорит Мария.
Капель от блефарита не существует, однако специалисты советуют использовать успокаивающие или увлажняющие капли для глаз. Они нейтрализуют воспаление и уменьшают дискомфорт.
— Дальнейшее медикаментозное лечение решает и назначает врач: антисептические, антибактериальные, противовоспалительные и противопаразитарные средства, — отмечает офтальмолог.
В случае тяжелых случаев блефарита, медики назначают антибиотики.
Однако не нужно самостоятельно начинать пользоваться антибиотиками, только по рекомендации врача.
В любом случае необходимо обратиться к специалисту, чтобы не пропустить важных нюансов и лечить заболевание правильно.