В современном мире, когда глаза находятся в постоянном напряжении, блефарит имеет больше шансов поразить вас.

Офтальмолог Мария Обухова рассказала Фактам ICTV, что такое блефарит, причины его возникновения, и как лечить заболевание.

Что такое блефарит

Блефарит — это воспаление краев век (ячеек).

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— От греческого blefaron — веко, поэтому так называют воспалительное поражение краев век, — сказала врач.

Ячейки покрывают косточку глазного яблока, чтобы защитить глаз от различных внешних воздействий. Она состоит из различных структур: волосяных фолликулов, сальных и потовых желез.

Почему возникает блефарит

Причин блефарита много, все они вызывают воспаление на краях век.

— Блефарит — это многофакторное заболевание. И его необходимо правильно классифицировать, чтобы понять причину, — добавила специалист.

Передний блефарит вызывается инфекционными факторами: бактериями или вирусами.

— Если мы имеем передний блефарит, он, как правило, имеет инфекционную природу и может быть вызван бактериями, вирусами или паразитами, — рассказывает Мария.

Задний блефарит возникает из-за нарушения работы некоторых частей глаза.

— В большинстве случаев непосредственной причиной воспалительного процесса становится нарушение функционирования мейбомиевых желез, протоки которых выходят в кромку ресниц (сразу позади них), — отмечает офтальмолог.

Основным фактором, который вызывает блефарит, является ненадлежащее соблюдение гигиены. Также на развитие заболевания влияет использование некачественной косметики для ресниц и век.

— Еще провоцирующими факторами могут быть физические перегрузки, стрессы, переохлаждение организма, — говорит врач.

Симптомы блефарита

Симптомов заболевания достаточно много, врач назвала основные проявления блефарита:

ощущение тяжести век, веки отекают, опухают, краснеют;

беспокоит сильный зуд, ощущение жжения;

вдоль кромки ресниц видны белесые или желтоватые выделения, при высыхании секрет образует корочки, ресницы слипаются;

после сна секрет скапливается в уголках глаз, могут склеиваться веки;

при различных формах заболевания возможно образование по краям век небольших язв или появление чешуек, похожих на перхоть, нарушение направления роста ресниц, их выпадение;

часто отмечается синдром сухого глаза — ощущение песка в глазах, резь, болезненная реакция на свет, усиленное слезотечение.

Лечение блефарита

— Первое правило при лечении любого воспаления век — гигиена края век, — подчеркнула медик.

Лечение блефарита в домашних условиях обычно имеет два основных этапа.

Теплые компрессы

— Здесь необходимо быть осторожным при наличии воспаления, ведь если есть ячмень — это противопоказание, — предостерегает Мария.

Теплые компрессы выполняются для разжижения вязкого секрета из выводных протоков мейбомиевых желез.

Лучше всего это делать после душа или после умывания.

— Берем ватный диск, смачиваем его в теплой воде, и оставляем на 1-2 минуты на закрытых веках, — объясняет офтальмолог.

Вместо воды можно использовать теплый раствор ромашки, он еще и обладает легким антисептическим действием.

Самомассаж края век

После теплого компресса, который разжижил секрет и незначительно расширил протоки, приступаем к самомассажу.

Для этого можно использовать ватный диск, марлю, пропитанные раствором ромашки, готовые офтальмологические салфетки, или специальные гели, которые надо нанести на ватный диск или ушную палочку.

— Мягкими круговыми движениями параллельно краю век (по линии роста ресниц) проводим массаж в течение 1-2 минут, — рассказывает врач.

Массаж края век показан почти всем и проводится в домашних условиях 1-2 раза в сутки 2-3 недели.

— Есть и медицинский массаж век, который проводят медсестра или врач-офтальмолог, он более сильный, и необходимо выполнять дополнительно при выраженной дисфункции, — говорит Мария.

Капель от блефарита не существует, однако специалисты советуют использовать успокаивающие или увлажняющие капли для глаз. Они нейтрализуют воспаление и уменьшают дискомфорт.

— Дальнейшее медикаментозное лечение решает и назначает врач: антисептические, антибактериальные, противовоспалительные и противопаразитарные средства, — отмечает офтальмолог.

В случае тяжелых случаев блефарита, медики назначают антибиотики.

Однако не нужно самостоятельно начинать пользоваться антибиотиками, только по рекомендации врача.

В любом случае необходимо обратиться к специалисту, чтобы не пропустить важных нюансов и лечить заболевание правильно.