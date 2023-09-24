Слабкість, втрата апетиту, температура, збільшення лімфовузлів можуть бути ознакою запалення лімфатичних вузлів. Про симптоми, діагностику і лікування лімфаденіту розповіла Фактам ICTV лікарка-інфекціоніст Діана Власова.

Що таке лімфаденіт

У нашому тілі близько 600 лімфатичних вузлів, вони — частина імунної системи організму, яка фільтрує лімфу і допомагає в боротьбі з інфекціями.

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У нормі лімфатичні вузли не відчуваються під пальцями. Коли лімфатичні вузли інфікуються, вони зазвичай збільшуються в розмірах та можуть бути болючими на дотик.

– Тож лімфаденіт – це запальний процес в лімфатичних вузлах. У більшості випадків запалення викликають бактерії, віруси або грибки. Проте захворювання може мати аутоімунну або онкологічну природу, — пояснює лікарка.

Різновиди лімфаденіту

Локалізований лімфаденіт охоплює один або лише кілька вузлів, розташовані поблизу області, де почалася інфекція. Наприклад, вузли, збільшені через інфікування мигдаликів, можна промацати в області шиї. Або після гри з котиком можна помітити безболісний збільшений лімфовузол поряд з подряпиною – це так звана хвороба котячих подряпин, викликана бактерією.

Генералізований лімфаденіт. Цей патологічний стан виникає в декількох групах лімфатичних вузлів внаслідок інфекції, яка поширюється через кров, або іншої хвороби, що вражає весь організм (наприклад ВІЛ-інфекція, туберкульоз або лімфоми).

Симптоми лімфаденіту

Збільшення лімфовузлів . Зазвичай здоровий лімфовузол має маленький розмір, але при захворюванні може збільшуватися до розміру курячого яйця.

. Зазвичай здоровий лімфовузол має маленький розмір, але при захворюванні може збільшуватися до розміру курячого яйця. Болючість. Збільшені лімфовузли можуть бути болючими, особливо під час пальпації.

Збільшені лімфовузли можуть бути болючими, особливо під час пальпації. Набряки. У деяких випадках шкіра навколо лімфовузлів може стати червоною та набряклою.

У деяких випадках шкіра навколо лімфовузлів може стати червоною та набряклою. Підвищена температура тіла. Зазвичай лімфаденіт супроводжується підвищенням температури тіла, загальною слабкістю та іншими симптомами. Лімфаденіт можуть спричинити грип, ангіна, стоматит, синусит тощо. У деяких випадках лімфаденіт може бути ознакою раку.

– Якщо ви помітили збільшення лімфовузлів або відчуваєте біль, особливо якщо це триває тривалий час або супроводжується іншими симптомами, важливо проконсультуватися з лікарем, — радить Діана Власова.

Методи діагностики лімфаденіту

Аналіз крові для виявлення інфекції.

Перевірка мікробів на іншій ділянці тіла, яка може виявитися інфікованою поблизу лімфатичних вузлів. Ці тести включають посів з зіву, посів гною з рани або перевірку на інфекції, що передаються статевим шляхом.

Аналіз зразка тканини з лімфатичного вузла або рідини лімфатичного вузла для дослідження під мікроскопом (біопсія лімфовузла).

Лікування лімфаденіту

Залежно від причини збільшення лімфовузлів буде підібрана специфічна терапія.

Для цього призначають знеболювальні препарати, гормональні, антибіотики противірусні або протигрибкові засоби, що вводяться перорально, внутрішньовенно або внутрішньом’язово.

Інколи необхідно хірургічне втручання для дренування лімфатичного вузла, який наповнився гноєм.

– Зазвичай лімфаденіт – це лише симптом основної хвороби. При інфекційному процесі лікування проводить інфекціоніст, а при підозрі на злоякісність – онколог, – пояснює фахівчиня.

За її словами, у більшості випадків лімфаденіт швидко минає, якщо дотримуватися правильного лікування.

— Приймайте ліки точно так, як це призначено, та не використовуйте безрецептурні препарати, не узгодивши це зі своїм лікарем, — застерігає експертка.

А найкращий спосіб запобігти лімфаденіту — звернутися до лікаря за перших ознак будь-якої інфекції або якщо ви помітили болісну припухлість, яка виглядає як маленька шишка прямо під шкірою.