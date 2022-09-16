Чи може випадкове травмування родимки, наприклад, під час гоління, спровокувати розвиток раку і в яких випадках необхідно звернутися до лікаря. На ці питання в рамках онлайн-платформи Бережи себе відповів дерматолог Кузьма Хозбей.

За словами медика, існує дуже популярний міф: якщо подряпати родимку, то це обов’язково спричинить меланому – найагресивніший вид раку шкіри.

– Хочу відразу заспокоїти: одиничне поранення здорової родимки не спричинить рак. Тому що, по суті, родимка – це просто частина шкіри, – зазначає Кузьма.

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І уточнює: якщо ж родимка раптом сильно ушкодилася навіть від незначного впливу, то це скоріше ознака того, що вже почалися процеси розпаду.

За словами дерматолога, може бути вкрай небезпечною постійна травматизація навіть здорової родимки.

Тому якщо у вас є невус (новоутворення) в такому місці, де ви постійно його травмуєте, то варто поговорити з дерматологом про можливість його видалення, рекомендує медик.

Джерело: Бережи себе