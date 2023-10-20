Мабуть, у кожного з нас інколи виникало бажання зазирнути вночі до холодильника – щось перехопити, солоденького чи солоненького, або просто хоч печиво погризти. Фахівці вважають цю звичку згубною.

Бо постійний нічний “дожор” з часом обов’язково позначиться на здоров’ї. Разом з нашою постійною експерткою, гастроентерологом-дієтологом Олександрою Якименко ми говоритимемо про причини нічного апетиту та що з ним робити.

Чотири причини нічних перекусів

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1.Неправильне харчування

Якщо їсти менше трьох разів на день чи сидіти на жорстких дієтах – швидше за все, вночі ви прокинетеся від бажання поїсти. Аби цього не сталося, слід нормально харчуватися.

– Мають бути повноцінний сніданок, обід та вечеря. Зі збалансованим раціоном – білками, жирами та вуглеводами, – говорить Якименко.

Звісно, і калорій мусить бути достатньо для організму. За словами дієтологині, людина без зайвої ваги має отримувати орієнтовно 2-2,5 тис. калорій на день. За умови, що вона веде активний спосіб життя.

2. Стрес

Зазвичай через підвищену емоційну напруженість відбувається викид великої кількості кортизолу, гормону, що регулює рівень стресу в організмі. А це, своєю чергою, призводить до збільшення вироблення інсуліну. Тому вночі відчувається голод і людина починає неконтрольовано їсти.

– Навчіться зменшувати рівень стресу. Можна зайнятися спортом, прогулятися, зробити масаж чи дихальні вправи. Все те, що приносить вам розслаблення і задоволення, – радить лікарка.

Доведено, що фізична активність значно поліпшує настрій, стимулюючи виділення “гормону щастя” ендорфіну. Відтак, за словами Якименко, апетит може значно знизитися.

3. Порушення сну

Правильний сон – запорука нормального метаболізму. Тому надзвичайно важливо дотримуватися правильного біоритму.

– Лягайте спати в один і той же час, приберіть зі спальні гаджети – телевізор, комп’ютер та телефони, – говорить Якименко.

За її словами, вони також можуть порушувати роботу нервової системи.

4. Різке зниження цукру в крові

Різке зниження цукру в крові також може викликати нічний апетит. Такий стрибок пов’язують з порушенням метаболізму, зайвою вагою чи з цукровим діабетом II типу. За таких обставин слід звернутися по допомогу до ендокринолога.

– Пам’ятайте, вночі організм повинен відпочивати. Те ж саме стосується травної системи, – застерігає лікарка.

Вона пояснює, що в цей час в організмі домінують гормони, які заспокоюють, лагодять все, що зламалося в нас за цілий день. А ми їм заважаємо.

Тож, якщо все ж таки ви не в змозі контролювати нічні перекуси, а то й повноцінну трапезу, зверніться до спеціалістів. Вони допоможуть з’ясувати причину, а отже – й вирішити проблему.