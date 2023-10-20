Наверное, у каждого из нас иногда возникало желание заглянуть ночью в холодильник — что-то перехватить, сладкого или солененького, или просто хоть печенье погрызть. Специалисты считают эту привычку пагубной.
Потому что постоянный ночной “дожор” со временем обязательно скажется на здоровье. Вместе с нашим постоянным экспертом, гастроэнтерологом-диетологом Александрой Якименко мы будем говорить о причинах ночного аппетита и что с ним делать.
Четыре причины ночных перекусов
1.Неправильное питание
Если есть меньше трех раз в день или сидеть на жестких диетах — скорее всего, ночью вы проснетесь от желания поесть. Чтобы этого не произошло, следует нормально питаться.
— Должны быть полноценные завтрак, обед и ужин. Со сбалансированным рационом — белками, жирами и углеводами, — говорит Якименко.
Конечно, и калорий должно быть достаточно для организма. По словам диетолога, человек без лишнего веса должен получать ориентировочно 2-2,5 тыс. калорий в день. При условии, что он ведет активный образ жизни.
2. Стресс
Обычно из-за повышенной эмоциональной напряженности происходит выброс большого количества кортизола, гормона, регулирующего уровень стресса в организме.
А это, в свою очередь, приводит к увеличению выработки инсулина. Поэтому ночью чувствуется голод и человек начинает неконтролируемо есть.
— Научитесь уменьшать уровень стресса. Можно заняться спортом, прогуляться, сделать массаж или дыхательные упражнения. Все то, что приносит вам расслабление и удовольствие, — советует врач.
Доказано, что физическая активность значительно улучшает настроение, стимулируя выделение “гормона счастья” эндорфина. Поэтому, по словам Якименко, аппетит может значительно снизиться.
3. Нарушение сна
Правильный сон- залог нормального метаболизма. Поэтому чрезвычайно важно придерживаться правильных биоритмов.
— Ложитесь спать в одно и то же время, уберите из спальни гаджеты — телевизор, компьютер и телефоны, — говорит Якименко.
По ее словам, они также могут нарушать работу нервной системы.
4. Резкое снижение сахара в крови
Резкое снижение сахара в крови также может вызвать ночной аппетит. Скачки сахара, как правило, связаны с нарушением метаболизма, лишним весом или с сахарным диабетом II типа. При таких обстоятельствах следует обратиться за помощью к эндокринологу.
— Помните, ночью организм должен отдыхать. То же самое касается пищеварительной системы, — предостерегает врач.
Она объясняет, что в это время в организме доминируют гормоны, которые успокаивают, чинят все, что сломалось у нас за целый день. А мы им мешаем.
Поэтому, если все же вы не в состоянии контролировать ночные перекусы, а то и полноценную трапезу, обратитесь к специалистам. Они помогут выяснить причину и, сообветственно, решить проблему.