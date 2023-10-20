Наверное, у каждого из нас иногда возникало желание заглянуть ночью в холодильник — что-то перехватить, сладкого или солененького, или просто хоть печенье погрызть. Специалисты считают эту привычку пагубной.

Потому что постоянный ночной “дожор” со временем обязательно скажется на здоровье. Вместе с нашим постоянным экспертом, гастроэнтерологом-диетологом Александрой Якименко мы будем говорить о причинах ночного аппетита и что с ним делать.

Четыре причины ночных перекусов

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1.Неправильное питание

Если есть меньше трех раз в день или сидеть на жестких диетах — скорее всего, ночью вы проснетесь от желания поесть. Чтобы этого не произошло, следует нормально питаться.

— Должны быть полноценные завтрак, обед и ужин. Со сбалансированным рационом — белками, жирами и углеводами, — говорит Якименко.

Конечно, и калорий должно быть достаточно для организма. По словам диетолога, человек без лишнего веса должен получать ориентировочно 2-2,5 тыс. калорий в день. При условии, что он ведет активный образ жизни.

2. Стресс

Обычно из-за повышенной эмоциональной напряженности происходит выброс большого количества кортизола, гормона, регулирующего уровень стресса в организме.

А это, в свою очередь, приводит к увеличению выработки инсулина. Поэтому ночью чувствуется голод и человек начинает неконтролируемо есть.

— Научитесь уменьшать уровень стресса. Можно заняться спортом, прогуляться, сделать массаж или дыхательные упражнения. Все то, что приносит вам расслабление и удовольствие, — советует врач.

Доказано, что физическая активность значительно улучшает настроение, стимулируя выделение “гормона счастья” эндорфина. Поэтому, по словам Якименко, аппетит может значительно снизиться.

3. Нарушение сна

Правильный сон- залог нормального метаболизма. Поэтому чрезвычайно важно придерживаться правильных биоритмов.

— Ложитесь спать в одно и то же время, уберите из спальни гаджеты — телевизор, компьютер и телефоны, — говорит Якименко.

По ее словам, они также могут нарушать работу нервной системы.

4. Резкое снижение сахара в крови

Резкое снижение сахара в крови также может вызвать ночной аппетит. Скачки сахара, как правило, связаны с нарушением метаболизма, лишним весом или с сахарным диабетом II типа. При таких обстоятельствах следует обратиться за помощью к эндокринологу.

— Помните, ночью организм должен отдыхать. То же самое касается пищеварительной системы, — предостерегает врач.

Она объясняет, что в это время в организме доминируют гормоны, которые успокаивают, чинят все, что сломалось у нас за целый день. А мы им мешаем.

Поэтому, если все же вы не в состоянии контролировать ночные перекусы, а то и полноценную трапезу, обратитесь к специалистам. Они помогут выяснить причину и, сообветственно, решить проблему.