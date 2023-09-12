По словам королевского инсайдера, королева предпочитала традиционные блюда британской и французской кухни.

Меню Елизаветы включало в основном здоровую пищу, однако королева иногда позволяла себе полакомиться чем-то необычным.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди отметил, что часто она заказывала одни и те же блюда неделю за неделей, хотя могла позволить себе самые изысканные и дорогие кулинарные прихоти.

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— Повара выбирали меню, а она вычеркивала те блюда, которых не хотела, — вспоминает Макгрейди.

По словам шеф-повара, иногда Елизавета перечеркивала все и добавляла что-то другое.

Особенно внимательно она относилась к меню, если собиралась встретиться с детьми. Если планировался приход на ужин принца Эндрю, Елизавета обязательно заказывала специально для него любимое крем-брюле с апельсинами.

Когда принц Уильям приходил на чай, она добавляла в меню шоколадный бисквитный торт, потому что знала, он его очень любит.

Сама же королева начинала свой день с чашки чая Эрл Грей. Никогда не добавляла молоко и сахар, но не отказывалась от печенья.

Основной завтрак Елизаветы состоял из хлопьев, йогурта, тостов и мармелада. Нравилась ей и яичница с копченым лососем.

Вообще рыба была на королевском столе очень часто. Слуга Чарльз Оливер отмечал, что сельдь холодного копчения в ряде несложных вариаций была фаворитом королевы. Причем и на завтрак в качестве пикантного блюда, а иногда и на ужин.

Хотя по большей части ужин состоял все же из мясных блюд.

— Она любила дичь, стейк из вырезки с грибным соусом с виски, особенно если мы делали его с олениной, — вспоминает бывший шеф-повар королевы.

Что касается десерта, то королева Елизавета II, по словам Даррена, была “абсолютной шокоманьячкой” и особенно любила шоколадный пирог.

Из фруктов предпочитала клубнику или персики.

Под настроение позволяла себе запить еду бокалом лучшего шампанского.

Источник: Express