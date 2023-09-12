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Королівське меню: їжа королеви Єлизавети II, що дозволила їй бути активною до 96 років

12 Вересня 2023, 14:28
Валентина Андрейко журналістка
Єлизавета II
Джерело: Getty Images

За словами королівського інсайдера, королева віддавала перевагу традиційним стравам британської та французької кухні.

Меню Єлизавети складалось здебільшого зі здорової їжі, проте королева іноді дозволяла собі поласувати чимось незвичайним.

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді зазначив, що вона часто замовляла одні і ті ж страви тиждень за тижнем, хоча могла дозволити собі найвишуканіші і найдорожчі кулінарні забаганки.

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– Кухарі вибирали меню, а вона викреслювала ті страви, яких не хотіла, – згадує Макгрейді.

За словами шеф-кухаря, іноді Єлизавета перекреслювала все і додавала щось інше.

Особливо уважно вона ставилася до меню, якщо збиралася зустрітися з дітьми. Якщо планувався прихід на вечерю принца Ендрю, Єлизавета обов’язково замовляла спеціально для нього улюблене крем-брюле з апельсинами.

Коли принц Вільям приходив на чай, вона додавала до меню шоколадний бісквітний торт, бо знала, що він його дуже любить.

Сама ж королева починала свій день з чашки чаю Ерл Грей. Ніколи не додавала молоко і цукор, але не відмовлялася від печива.

Основний сніданок Єлизавети складався з пластівців, йогурту, тостів і мармеладу.  Подобалася їй і яєчня з копченим лососем.

Взагалі риба була на королівському столі дуже часто. Слуга Чарльз Олівер зазначав, що оселедець холодного копчення в низці нескладних варіацій був фаворитом королеви. Причому і на сніданок як пікантна страва, а іноді й на вечерю.

Хоча здебільшого вечеря складалася все ж з м’ясних страв.

– Вона любила дичину, стейк з вирізки з грибним соусом з віскі, особливо якщо ми робили його з олениною, – згадує колишній шеф-кухар королеви.

Що стосується десерту, то королева Єлизавета II, за словами Даррена, була “абсолютною шокоманьячкою” й особливо любила шоколадний пиріг.

З фруктів вона віддавала перевагу полуниці або персикам.

Під настрій дозволяла собі запити їжу келихом найкращого шампанського.

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Джерело: Express

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