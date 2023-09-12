За словами королівського інсайдера, королева віддавала перевагу традиційним стравам британської та французької кухні.

Меню Єлизавети складалось здебільшого зі здорової їжі, проте королева іноді дозволяла собі поласувати чимось незвичайним.

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді зазначив, що вона часто замовляла одні і ті ж страви тиждень за тижнем, хоча могла дозволити собі найвишуканіші і найдорожчі кулінарні забаганки.

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– Кухарі вибирали меню, а вона викреслювала ті страви, яких не хотіла, – згадує Макгрейді.

За словами шеф-кухаря, іноді Єлизавета перекреслювала все і додавала щось інше.

Особливо уважно вона ставилася до меню, якщо збиралася зустрітися з дітьми. Якщо планувався прихід на вечерю принца Ендрю, Єлизавета обов’язково замовляла спеціально для нього улюблене крем-брюле з апельсинами.

Коли принц Вільям приходив на чай, вона додавала до меню шоколадний бісквітний торт, бо знала, що він його дуже любить.

Сама ж королева починала свій день з чашки чаю Ерл Грей. Ніколи не додавала молоко і цукор, але не відмовлялася від печива.

Основний сніданок Єлизавети складався з пластівців, йогурту, тостів і мармеладу. Подобалася їй і яєчня з копченим лососем.

Взагалі риба була на королівському столі дуже часто. Слуга Чарльз Олівер зазначав, що оселедець холодного копчення в низці нескладних варіацій був фаворитом королеви. Причому і на сніданок як пікантна страва, а іноді й на вечерю.

Хоча здебільшого вечеря складалася все ж з м’ясних страв.

– Вона любила дичину, стейк з вирізки з грибним соусом з віскі, особливо якщо ми робили його з олениною, – згадує колишній шеф-кухар королеви.

Що стосується десерту, то королева Єлизавета II, за словами Даррена, була “абсолютною шокоманьячкою” й особливо любила шоколадний пиріг.

З фруктів вона віддавала перевагу полуниці або персикам.

Під настрій дозволяла собі запити їжу келихом найкращого шампанського.

Джерело: Express