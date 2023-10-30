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Усе дуже серйозно: психіатр стверджує, що сезонна хандра вкрай небезпечна для психіки

30 Жовтня 2023, 08:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
депресія

Академік психіатрії Оксфордського університету Лоуренс Вейнрайт заявив, що сезонна нудьга або сезонний афективний розлад (САР) – один із найнеправильніше зрозумілих розладів настрою.

– САР часто називають полегшеною депресією. Однак насправді це великий депресивний розлад, – стверджує академік.

Науковець зазначив, що, оскільки цей стан приходить і минає, його не сприймають всерйоз, навіть попри те, що він може бути вкрай болісним для хворих.

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За словами експерта, фактично це рекурентна депресивна фаза, яка настає в певну пору року (найчастіше взимку, хоча в деяких людей влітку) і перебуває в ремісії до кінця року.

Багато вчених вважають, що найпоширенішим поясненням САР є нестача сонячного світла взимку, що може викликати збої в циркадному ритмі – внутрішньому годиннику організму.

САР характеризується крайньою втомою, відмовою від соціальної активності, підвищеним апетитом, набором ваги і тягою до вуглеводів.

– Інші симптоми включають постійний поганий настрій, тривогу, дратівливість, низьку самооцінку або зниження здатності зосереджуватися, – пояснює психіатр.

Гіперсомнія при САР відрізняється від тієї втоми, яку усуває кава, наголошує Вейнрайт. За його словами, насправді це просто нездатність встати з ліжка, якщо у вас справді немає в цьому нагальної потреби, і сон протягом дуже тривалих періодів часу.

За словами фахівців, найчастіше до САР схильні молоді люди віком від 16 до 30 років.

Одне дослідження засвідчило, що у жінок удвічі-втричі більше шансів отримати діагноз САР, хоча Вейнрайт зазначає, що чоловіки можуть страждати від тих самих симптомів, але не повідомляють про них лікаря.

Теги
Депресія зима Наукові дослідження осінь психічні розлади
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