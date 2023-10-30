Академік психіатрії Оксфордського університету Лоуренс Вейнрайт заявив, що сезонна нудьга або сезонний афективний розлад (САР) – один із найнеправильніше зрозумілих розладів настрою.

– САР часто називають полегшеною депресією. Однак насправді це великий депресивний розлад, – стверджує академік.

Науковець зазначив, що, оскільки цей стан приходить і минає, його не сприймають всерйоз, навіть попри те, що він може бути вкрай болісним для хворих.

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За словами експерта, фактично це рекурентна депресивна фаза, яка настає в певну пору року (найчастіше взимку, хоча в деяких людей влітку) і перебуває в ремісії до кінця року.

Багато вчених вважають, що найпоширенішим поясненням САР є нестача сонячного світла взимку, що може викликати збої в циркадному ритмі – внутрішньому годиннику організму.

САР характеризується крайньою втомою, відмовою від соціальної активності, підвищеним апетитом, набором ваги і тягою до вуглеводів.

– Інші симптоми включають постійний поганий настрій, тривогу, дратівливість, низьку самооцінку або зниження здатності зосереджуватися, – пояснює психіатр.

Гіперсомнія при САР відрізняється від тієї втоми, яку усуває кава, наголошує Вейнрайт. За його словами, насправді це просто нездатність встати з ліжка, якщо у вас справді немає в цьому нагальної потреби, і сон протягом дуже тривалих періодів часу.

За словами фахівців, найчастіше до САР схильні молоді люди віком від 16 до 30 років.

Одне дослідження засвідчило, що у жінок удвічі-втричі більше шансів отримати діагноз САР, хоча Вейнрайт зазначає, що чоловіки можуть страждати від тих самих симптомів, але не повідомляють про них лікаря.