Академик психиатрии Оксфордского университета Лоуренс Уэйнрайт заявил, что сезонная хандра или сезонное аффективное расстройство (САР) — одно из наиболее неправильно понимаемых расстройств настроения.

— САР часто называют облегченной депрессией. Однако на самом деле это большое депрессивное расстройство, — утверждает академик.

Ученый отметил, что, поскольку это состояние приходит и уходит, его не воспринимают всерьез, даже несмотря на то, что оно может быть крайне мучительным для больных.

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По словам эксперта, фактически это рекуррентная депрессивная фаза, которая наступает в определенное время года (чаще всего зимой, хотя у некоторых людей летом) и находится в ремиссии до конца года.

Многие ученые полагают, что наиболее распространенным объяснением САР является недостаток солнечного света зимой, что может вызвать сбои в циркадном ритме — внутренних часах организма.

САР характеризуется крайней усталостью, отказом от социальной активности, повышенным аппетитом, набором веса и тягой к углеводам.

— Другие симптомы включают постоянное плохое настроение, тревогу, раздражительность, низкую самооценку или снижение способности сосредотачиваться, — объясняет психиатр.

Гиперсомния при САР отличается от той усталости, которую устраняет кофе, подчеркивает Уэйнрайт. По его словам, на самом деле это просто неспособность встать с постели, если у вас действительно нет в этом острой необходимости, и сон в течение очень длительных периодов времени.

По словам специалистов, чаще всего к САР предрасположены молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.

Одно исследование показало, что у женщин в два-три раза больше шансов получить диагноз САР, хотя Уэйнрайт отмечает, что мужчины могут страдать от тех же симптомов, но не сообщают о них врачу.