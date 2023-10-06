Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, чому для нашого організму так важливий вітамін D і за допомогою яких простих і доступних продуктів можна ефективно заповнити його дефіцит.

– Осінньо-зимовий період зі зменшенням кількості сонця – час, коли слід особливо ретельно дбати про профілактику нестачі вітаміну D, – підкреслюють у відомстві.

За словами фахівців, дефіцит вітаміну D є проблемою охорони здоров’я в усьому світі. Від нестачі цього мікроелемента страждає понад мільярд дітей і дорослих, що своєю чергою провокує серйозні захворювання.

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Чому вітамін D дуже важливий:

забезпечує щільність кісток, розвиток м’язів;

допомагає регулювати баланс кальцію, магнію і фосфору;

підтримує опірність організму бактеріям і вірусам;

бере участь у діяльності нервової системи.

Водночас дефіцит вітаміну D пов’язують із деякими гострими та хронічними хворобами та станами: остеопорозом, карієсом у дітей, пародонтитом, аутоімунними та неврологічними розладами, цукровим діабетом тощо.

Дефіцит вітаміну D може призводити до рахіту в дітей, порушення сну та обмінних процесів – у дорослих.

М’ясо жирної риби (оселедець, лосось, тунець, скумбрія) і риб’ячий жир є одними з найкращих джерел вітаміну D. Він також міститься в яєчних жовтках, печінці, грибах, сирах.

Якщо йдеться про весняно-літній сезон, регулярного збалансованого харчування та перебування на вулиці 10-15 хв достатньо, щоб здорова людина отримала необхідну кількість вітаміну D.

У МОЗ нагадали, що люди різного віку потребують різної кількості вітаміну D. Його передозування може призвести до накопичення солей кальцію в суглобах, нирках, підвищення рівня кальцію в сироватці крові, сечі та відкладення мінеральних речовин у м’яких тканинах.

Через потенційну шкоду не слід самостійно починати прийом вітаміну D, резюмують експерти.