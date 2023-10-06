Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, почему для нашего организма так важен витамин D и с помощью каких простых и доступных продуктов можно эффективно восполнить его дефицит.

— Осенне-зимний период с уменьшением количества солнца – время, когда следует особенно тщательно заботиться о профилактике недостатка витамина D, — подчеркивают в ведомстве.

По словам специалистов, дефицит витамина D является проблемой здравоохранения во всем мире. От недостатка этого микроэлемента страдает более миллиарда детей и взрослых, что в свою очередь провоцирует серьезные заболевания.

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Почему витамин D очень важен:

обеспечивает плотность костей, развитие мышц;

помогает регулировать баланс кальция, магния и фосфора;

поддерживает сопротивляемость организма бактериям и вирусам;

участвует в деятельности нервной системы.

В то же время дефицит витамина D связывают с некоторыми острыми и хроническими болезнями и состояниями: остеопорозом, кариесом у детей, пародонтитом, аутоиммунными и неврологическими расстройствами, сахарным диабетом и т. д.

Дефицит витамина D может приводить к рахиту у детей, нарушению сна и обменных процессов – у взрослых.

Мясо жирной рыбы (селедка, лосось, тунец, скумбрия) и рыбий жир являются одними из лучших источников витамина D. Он также содержится в яичных желтках, печени, грибах, сырах.

Если речь идет о весенне-летнем сезоне, регулярного сбалансированного питания и пребывания на улице 10–15 мин. достаточно, чтобы здоровый человек получил необходимое количество витамина D.

В Минздраве напомнили, что люди разных возрастов нуждаются в разном количестве витамина D. Его передозировка может привести к накоплению солей кальция в суставах, почках, повышению уровня кальция в сыворотке крови, моче и отложению минеральных веществ в мягких тканях.

Из-за потенциального вреда не следует самостоятельно начинать прием витамина D, резюмируют эксперты.