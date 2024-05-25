З віком майже всі відчувають зміни у розумових здібностях і можливостях. Це бентежить, тривожить і спонукає до сумних думок.

Старіння і деменція – норма та хвороба

За статистикою, майже 40% людей 65+ відчувають ознаки погіршення пам’яті.

Утім, зазначають фахівці Благодійного фонду Незабутні, який допомагає людям з деменцією, це не обов’язково деменція. Це може бути результатом природного процесу старіння, який незначно впливатиме на повноцінне життя.

Зараз дивляться

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, деменцію мають від 5 до 8% людей, старших за 60 років.

Деменція не є нормальним перебігом старіння, це синдром, спричинений різноманітними хворобами або травмами голови.

Симптоми синдрому посилюються поступово та, зрештою, призводять до втрати здатності піклуватися про себе.

Порівняймо приклади нормального старіння та деменції.

Фахівці наголошують, що між віковими змінами пам’яті та деменцією є стан, відомий як легкі когнітивні порушення.

Легкі когнітивні порушення, делірій і депресія

Як випливає з назви, симптоми ці легкі – є певні проблеми з запам’ятовуванням, іноді спостерігається ускладнене мовлення та дезорієнтація. Проте вони не настільки серйозні, щоб заважати жити звичайним життям.

Легкі когнітивні порушення – це ще не деменція. Хоча вони є фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера та інших видів деменції.

Водночас є стани, які можуть бути схожими на деменцію – приміром, делірій або депресія.

Делірій зазвичай спровокований гострим медичним станом. Наприклад, коли рівень цукру в крові виходить з-під контролю, людина може почуватися розгубленою, дратівливою. Делірій має тенденцію виникати досить швидко, та швидко усувається після встановлення основної причини.

Інший діагноз у людей старшого віку, схожий на деменцію, це депресія. Її характеристики: апатія, стабільно погіршений настрій, безнадія, а пам’ять і свідомість зазвичай залишаються незмінними.

На депресію страждають також багато людей з деменцією на ранній стадії. Однак єдиний спосіб переконатисґ, що в людини деменція – пройти обстеження й отримати діагноз.

Куди звернутися по допомогу

Зазвичай діагностику деменції починають у сімейного лікаря, а продовжують у психіатра та невролога. До лікаря-психіатра можна записатися й напряму.

Фахівці Фонду Незабутні наголошують, що люди з деменцією можуть мати гідне та комфортне життя. Для цього дуже важлива рання діагностика і прийняття необхідних рішень про майбутній спосіб життя.

Якщо ви помітили у близької людини ознаки деменції, звертайтеся до спеціалістів.

Більше інформації про особливості погіршення пам’яті ви можете знайти на сайті фонду Незабутні https://nezabutni.org/ або отримати консультацію на Всеукраїнській гарячій лінії з питань деменції фонду Незабутні за номером 0 800 30 88 30.

Джерело і фото: БФ Незабутні