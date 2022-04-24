Наразі всі ми відчуваємо дуже сильний і тривалий стрес, бо уже майже два місяці на теренах України точаться кроваві бої. У цій ситуації загострюються хронічні хвороби. Особливо серцево-судинні.

Ситуація погіршується ще й тому, що багато людей не мають змоги звернутися до лікаря, ба навіть придбати необхідні ліки, які вони звикли приймати.

Що робити, коли підвищується тиск, а можливості отримати медичну допомогу немає, розповідає лікарка-кардіолог Анна Солощенко.

– Гіпертонічна хвороба – це стан, коли артеріальний тиск хронічно підвищений і тримається на рівні вищому за 130\80 м рт. ст., – відзначила лікарка.

Такий стан потребує постійного контролю тиску і приймання ліків. Якщо не лікуватися, то з часом почнуть страждати інші органи: серце, нирки, судини.

Проте зараз люди переживають стреси під час артобстрілів, бомбардувань, евакуації, перебувають в облозі, тому деякі звичні препарати можуть і не допомагати. Що робити?

Деякі люди починають підвищувати дозу. Але це не зовсім правильно. Збільшити дозу можна, але важливо не перевищувати максимально допустиму на добу.

Тому що і відмова від препарату, так перевищення дози негативно впливає на організм.

В інтернеті знайдіть довідник з лікарських препаратів Компендіум, де є перелік всіх ліків. Відшукайте назву препарату, який ви приймаєте. Там вказано максимальну добову дозу та скільки разів на день варто приймати лікарський засіб.

Це важливо, тому що є ліки, які діють 24 години. Їх приймають один раз на день. А є такі, що діють 12 годин, тому їх потрібно приймати двічі на добу в один і той самий час.

Якщо ви пропускаєте приймання ліків, їх концентрація в організмі зменшується і тиск підвищується. Тобто виникає своєрідна гойдалка, коли тиск – то вгору, то вниз.

Є засоби короткої дії – 3-4 години. Їх приймають за умови, що тиск не падає навіть за постійного приймання гіпотензивних препаратів.

Ці засоби приймають сублінгвально (під язик), тому діють вони дуже швидко. Але й тут потрібно бути обережним: якщо ви нервуєте, і тиск не знижується, то важливо заспокоїтися, лягти і дочекатися все ж таки дії цього препарату. Не потрібно пити ще якісь ліки, тому що можна знизити тиск до критичного значення.

Такі препарати треба приймати маленькими дозами – по четвертинці таблетки.

Якщо немає ліків короткої дії, спробуйте випити сечогінний засіб: зменшення рідини в організмі знизить тиск крові на стінки судин, і ви отримаєте полегшення.

Якщо тиск дуже високий, тобто виник гіпертонічний криз, а в аптечці є магнезія, то можна зробити укол внутрішньом’язово. Водночас дуже важливо дотримуватися санітарних норм: протерти місце уколу спиртом, вимити руки, не торкатися місця уколу.

Джерело: Анна Солощенко