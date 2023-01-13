У Польщі без рецепта не вийде купити жодних ліків від хронічних захворювань. Вільно можна придбати лише вітаміни, деякі протизастудні чи знеболювальні препарати.

Факти ICTV вирішили розібратися, які ж препарати можна купити в аптеці без візиту до лікаря та рецепту у Польщі.

Знеболювальні та протизапальні засоби

Ліки, які можна купити у Польщі без рецепта, позначені абревіатурою ОTC (від англ. Over the Counter Drug – безрецептурні препарати).

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Найпоширеніші знеболювальні препарати – на основі діючої речовини ібупрофену або парацетамолу. Такі препарати допомагають при болю та підвищеній температурі.

У Польщі без рецепта можна купити:

Ібупрофен (польською – Ibuprofen).

Кетонал (Ketonal).

Кетопрофен (Ketoprofen).

Аспірин (Aspiryna).

Парацетамол (Paracetamol).

Замовити зазначені препарати можна в будь-якій аптеці або онлайн. Також ліки доступні на заправних станціях, у супермаркетах чи магазинах декоративної косметики.

Ліки проти грипу та застуди

Грипекс (Gripex).

Терафлю (Teraflu Extra Grip).

Ліки від болю в горлі Холінекс (Cholinex).

Краплі для носа Синупрет (Sinupret).

Без рецепту можна також купити ліки проти кашлю. Зазвичай діюча речовина в них – амброксол гідрохлорид.

Мукосолван (MUCOSOLVAN Syrop).

Сироп Флегаміна (Flegamina).

Пастилки від кашлю та хрипоти Ісла (Isla).

Ліки при ангіні

Серед ліків, які можна вживати для лікування ангіни та купити без рецепта у Польщі – льодяники та спреї. Наприклад:

Спрей для горла Тантум Верде (Tantum Verde).

Таблетки від болю в горлі Halset.

Ліки від тиску

Без рецепту ви зможете придбати:

Глід (Głód)

Сік для внормування тиску Sok Vigano Aronia.

Novocardia.

Cardiochol.

Чай Herbata na ciśnienie Herbapol.

Ліки проти алергії

Аби людина могла полегшити свій стан при перших симптомах алергії та перед візитом до лікаря, деякі ліки у Польщі продають без рецепта:

К раплі для носа Otrivin Allergy, також є версія для дітей – Dla Dzieci.

раплі для носа Otrivin Allergy, також є версія для дітей – Dla Dzieci. Таблетки від алергії Allegra.

Amertil Bio (при алергічному риніті та кон’юнктивіті).

Ліки проти діареї

Діосмектит.

Loper.

Laremid.

Stoperan.

Ліки проти молочниці та грибкових інфекцій

Без рецепта вам продадуть:

Albivag Kadefarm – вагінальні свічки.

Canesten – вагінальні капсули.

Gynoxin Uno/ Optima – вагінальні свічки з борною кислотою.

Dermoxen Optima – гель для інтимної гігієни.

А ось протигрибкові креми на основі клотримазолу можна придбати лише з рецептом лікаря.

Якщо купуєте ліки без рецепта, важливо уважно читати інструкцію для застосування препарату. Також важливо чітко дотримуватися вказівок стосовно дозування та правил прийому ліків.