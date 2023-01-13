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Без рецепта від лікаря: які ліки можна купувати у Польщі

13 Січня 2023, 15:09
Наталя Жуковська журналістка Факти ICTV Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Без рецепта від лікаря: які ліки можна купувати у Польщі
Джерело: Depositphotos

У Польщі без рецепта не вийде купити жодних ліків від хронічних захворювань. Вільно можна придбати лише вітаміни,  деякі протизастудні чи знеболювальні препарати. 

Факти ICTV вирішили розібратися, які ж препарати можна купити в аптеці без візиту до лікаря та рецепту у Польщі.   

Знеболювальні та протизапальні засоби

Ліки, які можна купити у Польщі без рецепта, позначені абревіатурою ОTC (від англ. Over the Counter Drug – безрецептурні препарати).

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Найпоширеніші знеболювальні препарати – на основі діючої речовини ібупрофену або парацетамолу. Такі препарати  допомагають при болю та підвищеній температурі.

У Польщі без рецепта можна купити:

  • Ібупрофен (польською – Ibuprofen).
  • Кетонал (Ketonal).
  • Кетопрофен (Ketoprofen).
  • Аспірин (Aspiryna).
  • Парацетамол (Paracetamol).

Замовити зазначені препарати можна в будь-якій аптеці або онлайн. Також ліки доступні на заправних станціях, у супермаркетах чи магазинах декоративної косметики.

Ліки проти грипу та застуди

  • Грипекс (Gripex).
  • Терафлю (Teraflu Extra Grip).
  • Ліки від болю в горлі Холінекс (Cholinex).
  • Краплі для носа Синупрет (Sinupret).

Без рецепту можна також купити ліки проти кашлю. Зазвичай діюча речовина в них – амброксол гідрохлорид.

  • Мукосолван (MUCOSOLVAN Syrop).
  • Сироп Флегаміна (Flegamina).
  • Пастилки від кашлю та хрипоти Ісла (Isla).

Ліки при ангіні

Серед ліків, які можна вживати для лікування ангіни та купити без рецепта у Польщі – льодяники та спреї. Наприклад:

  • Спрей для горла Тантум Верде (Tantum Verde).
  • Таблетки від болю в горлі Halset.

Ліки від тиску

Без рецепту ви зможете придбати:

  • Глід (Głód)
  • Сік для внормування тиску Sok Vigano Aronia.
  • Novocardia.
  • Cardiochol.
  • Чай Herbata na ciśnienie Herbapol.

Ліки проти алергії 

Аби людина могла полегшити свій стан при перших симптомах алергії та перед візитом до лікаря, деякі ліки у Польщі продають без рецепта:

  • Краплі для носа Otrivin Allergy, також є версія для дітей – Dla Dzieci.
  • Таблетки від алергії Allegra.
  • Amertil Bio (при алергічному риніті та кон’юнктивіті).

Ліки проти діареї

  • Діосмектит.
  • Loper.
  • Laremid.
  • Stoperan. 

Ліки проти молочниці та грибкових інфекцій

Без рецепта вам продадуть:

  • Albivag Kadefarm – вагінальні свічки.
  • Canesten – вагінальні капсули.
  • Gynoxin Uno/ Optima  – вагінальні свічки з борною кислотою.
  • Dermoxen Optima  – гель для інтимної гігієни.

А ось протигрибкові креми на основі клотримазолу можна придбати лише з рецептом лікаря.

Якщо купуєте ліки без рецепта, важливо уважно читати інструкцію для застосування препарату. Також важливо чітко дотримуватися вказівок стосовно дозування та правил прийому ліків.

– Не купуйте медичні препарати у неліцензованих аптеках та обов’язково звертайте увагу на термін придатності препарату. У разі виникнення будь-яких побічних ефектів негайно зверніться до лікаря.

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