У Польщі без рецепта не вийде купити жодних ліків від хронічних захворювань. Вільно можна придбати лише вітаміни, деякі протизастудні чи знеболювальні препарати.
Факти ICTV вирішили розібратися, які ж препарати можна купити в аптеці без візиту до лікаря та рецепту у Польщі.
Знеболювальні та протизапальні засоби
Ліки, які можна купити у Польщі без рецепта, позначені абревіатурою ОTC (від англ. Over the Counter Drug – безрецептурні препарати).
Найпоширеніші знеболювальні препарати – на основі діючої речовини ібупрофену або парацетамолу. Такі препарати допомагають при болю та підвищеній температурі.
У Польщі без рецепта можна купити:
- Ібупрофен (польською – Ibuprofen).
- Кетонал (Ketonal).
- Кетопрофен (Ketoprofen).
- Аспірин (Aspiryna).
- Парацетамол (Paracetamol).
Замовити зазначені препарати можна в будь-якій аптеці або онлайн. Також ліки доступні на заправних станціях, у супермаркетах чи магазинах декоративної косметики.
Ліки проти грипу та застуди
- Грипекс (Gripex).
- Терафлю (Teraflu Extra Grip).
- Ліки від болю в горлі Холінекс (Cholinex).
- Краплі для носа Синупрет (Sinupret).
Без рецепту можна також купити ліки проти кашлю. Зазвичай діюча речовина в них – амброксол гідрохлорид.
- Мукосолван (MUCOSOLVAN Syrop).
- Сироп Флегаміна (Flegamina).
- Пастилки від кашлю та хрипоти Ісла (Isla).
Ліки при ангіні
Серед ліків, які можна вживати для лікування ангіни та купити без рецепта у Польщі – льодяники та спреї. Наприклад:
- Спрей для горла Тантум Верде (Tantum Verde).
- Таблетки від болю в горлі Halset.
Ліки від тиску
Без рецепту ви зможете придбати:
- Глід (Głód)
- Сік для внормування тиску Sok Vigano Aronia.
- Novocardia.
- Cardiochol.
- Чай Herbata na ciśnienie Herbapol.
Ліки проти алергії
Аби людина могла полегшити свій стан при перших симптомах алергії та перед візитом до лікаря, деякі ліки у Польщі продають без рецепта:
- Краплі для носа Otrivin Allergy, також є версія для дітей – Dla Dzieci.
- Таблетки від алергії Allegra.
- Amertil Bio (при алергічному риніті та кон’юнктивіті).
Ліки проти діареї
- Діосмектит.
- Loper.
- Laremid.
- Stoperan.
Ліки проти молочниці та грибкових інфекцій
Без рецепта вам продадуть:
- Albivag Kadefarm – вагінальні свічки.
- Canesten – вагінальні капсули.
- Gynoxin Uno/ Optima – вагінальні свічки з борною кислотою.
- Dermoxen Optima – гель для інтимної гігієни.
А ось протигрибкові креми на основі клотримазолу можна придбати лише з рецептом лікаря.
Якщо купуєте ліки без рецепта, важливо уважно читати інструкцію для застосування препарату. Також важливо чітко дотримуватися вказівок стосовно дозування та правил прийому ліків.
– Не купуйте медичні препарати у неліцензованих аптеках та обов’язково звертайте увагу на термін придатності препарату. У разі виникнення будь-яких побічних ефектів негайно зверніться до лікаря.