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Вчені розповіли, як легко і просто знизити ризики для здоров’я від сидячої роботи

13 Січня 2023, 11:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Вчені розповіли, як легко і просто знизити ризики для здоров’я від сидячої роботи
Джерело: Depositphotos

Згідно з дослідженням команди вчених Колумбійського університету, опублікованим у журналі Американського коледжу спортивної медицини, п’ять хвилин легкої ходьби кожні півгодини можуть допомогти знизити підвищений ризик для здоров’я, пов’язаний з тривалим сидінням протягом дня.

– Наукове співтовариство десятиліттями знало, що сидіння може збільшити ризик хронічних захворювань, як-от діабет, хвороби серця та деякі види раку, – говорить провідний автор дослідження Кіт Дінас.

Однак, за його словами, досі не було чітких вказівок щодо того, як довго ви можете сидіти і як часто ви повинні рухатися.

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За словами Діаса, мета полягає в тому, щоб просто перервати сидіння якимось рухом.

Вчені показали, що навіть невеликі перерви для активного відпочинку, такі як одна хвилина ходьби щогодини, знижували артеріальний тиск у учасників дослідження на значну величину.

За словами вчених, оскільки всі учасники дослідження були здоровими дорослими, це означає, що люди з хронічними захворюваннями можуть отримати ще більшу користь для свого самопочуття.

Джерело
CNN
Теги
Наукові дослідження Робота
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