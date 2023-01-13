Согласно исследованию команды ученых Колумбийского университета, опубликованному в журнале Американского колледжа спортивной медицины, пять минут легкой ходьбы каждые полчаса могут помочь снизить повышенный риск для здоровья, связанный с длительным сидением в течение дня.

— Научное сообщество десятилетиями знало, что сидение может увеличить риск хронических заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и некоторые виды рака, — говорит ведущий автор исследования Кит Динас.

Однако, по его словам, до сих пор не было четких указаний о том, как долго вы можете сидеть и как часто вы должны двигаться.

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По словам Диаса, цель состоит в том, чтобы просто прервать сидение каким-нибудь движением.

Ученые показали, что даже небольшие перерывы для активного отдыха, такие как одна минута ходьбы каждый час, снижали артериальное давление у участников исследования на значительную величину.

По словам ученых, поскольку все участники исследования были здоровыми взрослыми, это означает, что люди с хроническими заболеваниями могут получить еще большую пользу для своего самочувствия.