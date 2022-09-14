Дослідження UW Medicine, в якому взяли участь понад 17 тис. осіб, засвідчило, що після ревакцинації вагітних у пацієнток було дуже мало акушерських проблем, повідомила акушер-гінеколог UW Medicine доктор Аліса Качікіс.

Крім того, Американський коледж акушерів і гінекологів випустив практичні рекомендації, які закликають вагітних або жінок, що годують, отримувати новітню бустерну дозу Covid-19, яка була модифікована для захисту від варіантів Омікрона BA.4 і BA.5. Цей бустер став доступним минулого тижня.

– Це щеплення буде рекомендоване всім людям, у яких минуло два місяці з моменту останньої ревакцинації, зокрема й вагітним, – сказала акушер-гінеколог UW Medicine доктор Лінда Екерт,

Вона зазначила, що більшість вагітних і учасниць, що годують, справді добре почувалися після бустерної вакцини проти Covid-19. Фактично більшість із них повідомили, що симптоми після бустерної дози або третьої дози були менш серйозними, ніж симптоми після першої серії щеплень.

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– Тому важливо, щоб медики продовжували рекомендувати вагітним і жінкам, що годують, як початкову серію вакцин, так і бустери, – сказала вона.

Вона додала, що результати цього дослідження особливо актуальні зараз, коли новий бустер стає доступнішим цього місяця.