Исследование UW Medicine, в котором приняли участие более 17 тыс. человек, показало, что после ревакцинации беременных у пациенток было очень мало акушерских проблем, сообщила акушер-гинеколог UW Medicine доктор Алиса Качикис.

Кроме того, Американский колледж акушеров и гинекологов выпустил практические рекомендации, призывающие беременных или кормящих женщин получать новейшую бустерную дозу Covid-19, которая была модифицирована для защиты от вариантов Омикрона BA.4 и BA.5. Этот бустер стал доступен на прошлой неделе.

— Эта прививка будет рекомендована всем людям, у которых прошло два месяца с момента последней ревакцинации, в том числе и беременным, — сказала акушер-гинеколог UW Medicine доктор Линда Эккерт,

Она отметила, что большинство беременных и кормящих участниц действительно хорошо себя чувствовали после бустерной вакцины против Covid-19. Фактически, большинство из них сообщили, что симптомы после бустерной дозы или третьей дозы были менее серьезными, чем симптомы после первой серии прививок.

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— Поэтому важно, чтобы медики продолжали рекомендовать беременным и кормящим женщинам как первоначальную серию вакцин, так и бустеры, — сказала она.

Она добавила, что результаты этого исследования особенно актуальны сейчас, когда новый бустер становится более доступным в этом месяце.