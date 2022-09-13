Першу бустерну дозу від коронавірусу повинні зробити всі. Дозвіл на введення другого бустеру для всіх українців, а не лише груп ризику на затвердженні. Про це повідомляє голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій.

– Щодо другого бустеру є нове дослідження та досвід, що він потрібен для осіб віком понад 60 років. Деякі країни визначають вік у понад 50 років. В Україні це від 60 років і старше. Другий бустер вводиться через чотири місяці після першого. Так затверджено в Україні, – каже Лапій.

За словами експерта, другий бустер рекомендований особам, які мають тяжкі супутні захворювання, наприклад, онкологію.

Водночас щодо другого бустеру для всіх є певні сумніви, каже імунолог.

Зараз дивляться

– Бо ми вже маємо дані, які підтверджують, що якщо ми не беремо до уваги людей віком понад 60 років, людей із серйозними супутніми захворюваннями, які обумовлюють тяжкий перебіг, а беремо пересічного українця, то дві дози плюс один бустер продовжує працювати і захищає від тяжкого перебігу Covid-19 і через 5 , і через 6 місяців, – каже інфекціоніст.

Водночас зовсім скоро в Україні оголосять про універсальний доступ до другого бустеру для всіх, хто бажає.