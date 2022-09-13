Первую бустерную дозу от коронавируса должны сделать все. Разрешение на введение второго бустера для всех украинцев, а не только групп риска на утверждении. Об этом сообщает глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий.

— Что касается второго бустера, однозначно есть уже новое исследование и опыт, когда бустер нужен для лиц старше 60 лет. Некоторые страны определяют возраст в старше 50 лет. В Украине мы рекомендуем от 60 лет и старше. Второй бустер вводится через четыре месяца после первого. Так утверждено в Украине, – говорит Лапий.

По словам эксперта, второй бустер рекомендован лицам, страдающим тяжелыми сопутствующими заболеваниями, например, онкологией.

По поводу второго бустера для всех есть определенные сомнения, говорит иммунолог.

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— Потому что мы уже имеем данные, подтверждающие, что если мы не принимаем во внимание людей старше 60 лет, людей с серьезными сопутствующими заболеваниями, обусловливающими тяжелое течение, а берем рядового украинца, то две дозы плюс один бустер продолжает работать и защищает от тяжелого течения Covid-19 и через 5, и через 6 месяцев, — говорит инфекционист.

В то же время совсем скоро в Украине объявят об универсальном доступе ко второму бустеру для всех желающих.