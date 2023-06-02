Уже й блекаути позаду, за вікном – літо, довгий світловий день. Проте, безсонні ночі, які майже щодня забезпечують нам ворожі ракети і шахеди змушує коротати час у напівтемряві, або при тьмяному освітленні укриттів.

Не читай при тьмяному світлі — зір впаде! Це твердження майже всі неодноразово чули від близьких.

Проте, науково обґрунтованих даних на користь того, що низька яскравість світла може довгостроково погіршити зір, немає. Отож короткозорість через недостатню яскравість освітлення навряд чи розвинеться.

Проте є люди, кому тривале перебування при тьмяному світлі може нашкодити. Це

діти зі схильністю до астигматизму, короткозорості тощо (в тому випадку, якщо батьки мають проблеми з зором);

люди з міопією, яка прогресує;

ті, в кого діагностована глаукома.

Якщо ж немає таких проблем, то можна розслабитися – читання при тьмяному світлі або у сутінках не погіршить зір.

Проте однозначно очі швидше втомляться. Тривала робота в таких умовах може викликати розмитість зору, почервоніння та сухість очей, головний біль.

Мусить обнадіяти те, що ці симптоми короткострокові. Вони зникнуть, якщо зробити невеличку перерву. Просто закрити на певний час очі і спокійно посидіти. Або зробити простеньку зарядку — кожні 10 хвилин читання принаймні на 20 сек переключати погляд удалечінь.

Забезпечте своїм очам заслужений відпочинок.

А якщо відчуваєте, що із зором щось не так, не призначайте собі самостійно вітаміни, краплі, примочки. Зверніться до фахівця.

Джерело: Бережи себе