Уже и блэкауты позади, за окном — лето, длинный световой день. Однако, бессонные ночи, которые почти ежедневно обеспечивают нам вражеские ракеты и шахеды заставляет коротать время в полумраке, или при тусклом освещении укрытий.

Не читай при тусклом свете — зрение упадет! Это утверждение почти все неоднократно слышали от близких.

Однако, научно обоснованных данных в пользу того, что низкая яркость света может долгосрочно ухудшить зрение, нет. Поэтому близорукость из-за недостаточной яркости освещения вряд ли разовьется.

Однако есть люди, кому длительное пребывание при тусклом свете может навредить. Это

— дети со склонностью к астигматизму, близорукости и т.д. (в том случае, если родители имеют проблемы со зрением);

— люди с миопией, которая прогрессирует;

— те, у кого диагностирована глаукома.

Если же нет таких проблем, то можно расслабиться — чтение при тусклом свете или в сумерках не ухудшит зрение.

Однако однозначно глаза быстрее устанут. Длительная работа в таких условиях может вызвать размытость зрения, покраснение и сухость глаз, головную боль.

Должно обнадежить то, что эти симптомы краткосрочные. Они исчезнут, если сделать небольшой перерыв. Просто закрыть на некоторое время глаза и спокойно посидеть. Или сделать простенькую зарядку — каждые 10 минут чтения по крайней мере на 20 сек переключать взгляд вдаль.

Обеспечьте своим глазам заслуженный отдых.

А если чувствуете, что со зрением что-то не так, не назначайте себе самостоятельно витамины, капли, примочки. Обратитесь к специалисту.

Источник: Бережи себе