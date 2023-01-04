Захисник американської команди Буффало Біллз, 24-річний Дамар Хемлін пережив зупинку серця і впав на полі під час першої чверті матчу ввечері в понеділок між Біллзом і Цинциннаті Бенгалс, повідомила його команда.

Що стало причиною зупинки серця, невідомо. Лікарі відновили роботу серця і спортcмен наразі перебуває в лікарні.

Що таке зупинка серця

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Зупинка серця є результатом електричних збоїв, які змушують серце раптово перестати битися належним чином.

У разі зупинки серця смерть може настати швидко, якщо негайно не вжити заходів.

– Роботу серця можна відновити, якщо провести серцево-легеневу реанімацію, а дефібрилятор шокує серце та відновить нормальний серцевий ритм протягом кількох хвилин, — повідомляє Американська кардіологічна асоціація.

За даними асоціації у Сполучених Штатах щороку відбувається понад 350 тис. зупинок серця поза лікарнями.

Раптова, несподівана втрата функції серця також призводить до раптової втрати дихання та свідомості.

Зупинка серця – це не те ж саме, що серцевий напад, хоча майже будь-який відомий стан серця, включаючи серцевий напад, може спричинити її.

Ще одна невідкладна ситуація, яка може призвести до зупинки серця, commotio cordis, — це порушення серцевого ритму після удару в область безпосередньо над серцем у ключовий момент циклу серцебиття.

Це стається рідко, але в основному це відбувається у хлопчиків і молодих чоловіків під час занять спортом. Американська кардіологічна асоціація стверджує, що це головна причина смерті молодіжного бейсболу в Сполучених Штатах, зазвичай дві-три на рік.

Що таке інфаркт

На відміну від зупинки серця, серцевий напад є проблемою кровообігу. Коли кровообіг блокується або якимось чином припиняється, і кров більше не надходить до серцевого м’яза, це може пошкодити цей м’яз – це зазвичай називають серцевим нападом. Лікарі можуть називати це інфарктом міокарда.

Закупорки, що спричиняють серцеві напади, здебільшого викликані накопиченням бляшок в артеріях. Бляшки утворюються, коли холестерин поєднується з жиром, кальцієм та іншими речовинами в крові.

У поєднанні ці елементи твердіють, а потім можуть розірватися, що призведе до утворення тромбу. Великі тромби можуть повністю перекрити потік крові по артерії.

Групи ризику

У групі ризику серцевих нападів перебувають люди, у яких були випадки серцевого нападу, які мають високий рівень холестерину, високий кров’яний тиск, діабет, ведуть малорухливий спосіб життя, курять.

Не такою частою причиною серцевого нападу асоціація вважає спазм, спричинений тютюном або, можливо, забороненими наркотиками, такими як кокаїн, який втрачає серцевий м’яз. Розрив артерії, хоч і рідко, також може призвести до серцевого нападу.

Серцеві напади можуть бути смертельними, але негайна екстрена медична допомога часто може запобігти серйозним наслідкам.

Поширеними ознаками серцевого нападу є:

дискомфорт або біль у грудях;

дискомфорт в інших областях верхньої частини тіла: біль в одній або обох руках, спині, шиї, щелепі або животі;

задишка;

холодний піт;

нудота;

запаморочення.

Що таке серцева недостатність

Серцева недостатність – це стан, який виникає, коли серце, по суті, насос, не може ефективно виштовхувати кров через артерії та кровоносну систему до інших органів і тканин тіла.

Застійна серцева недостатність, погіршення загального стану, означає, що потік крові від серця через артерії сповільнився, тоді як кров, що повертається до серця через вени, почала відновлюватися, і разом вони викликають застій – затор – в організмі.

Результатом є набряк або припухлість, як правило, на ногах і щиколотках, хоча набряк може виникнути будь-де на тілі.

Серцева недостатність також погіршує здатність нирок утилізувати воду та натрій, викликаючи ще більше набряк. Коли виникає набряк легенів, рідина накопичується в легенях і заважає диханню.

Умови, які можуть призвести до серцевої недостатності:

високий кров’яний тиск,

діабет,

ожиріння,

ішемічну хворобу серця.

Серцева недостатність – це медичний стан, який необхідно лікувати, щоб запобігти серцевому нападу, який загрожує життю, але не є такою безпосередньою загрозою для життя, як серцевий напад або зупинка серця.