Чи можна в Україні повернути ліки в аптеку після купівлі 2023 року – розповів провізор у коментарі Фактам ICTV.

Чи підлягають ліки обміну або поверненню

Періодично трапляються випадки, коли покупці хочуть повернути або обміняти придбані ліки. Провізор Оксана Меленчук прокоментувала, коли це можливо зробити.

За її словами, базово повернення лікарських препаратів в аптеку заборонено. Річ у тім, що ліки, згідно з Постановою №172 КМУ, внесені до переліку товарів, що не підлягають обміну або поверненню.

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У яких випадках дозволено повернення та обмін ліків

Однак закон передбачає випадки, коли повернути придбані ліки в аптеку все ж можна. Це можливо в ситуації, якщо вам продали препарати, термін придатності яких закінчився, або вони одразу були неналежної якості.

За словами провізора, такі випадки все ж мають місце попри те, що лікарські засоби в аптеках доволі ретельно оглядають і прибирають з полиць прострочені препарати.

Тоді покупець має право вимагати від продавця повернути витрачені кошти. Також покупцеві можуть замінити товар на аналогічний за його згодою.

Як зробити повернення ліків в аптеку

Щоб повернути лікарський препарат в аптеку, потрібні:

фіскальний чек про оплату;

доказ неналежної якості товару, яким може слугувати висновок відповідної експертизи.

Офіційним органом, який контролює якість медичних препаратів, є Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Якщо ж ідеться про медичну техніку для особистого використання, то тут працюють звичайні правила повернення та обміну непродовольчих товарів.