Біль у спині, головний біль, запаморочення, дискомфорт у животі, травма суглоба або підвищений тиск — симптоми, з якими люди часто не поспішають до лікаря.

Часто здається, що “саме мине”, “це від втоми” або “потрібно просто зробити якесь обстеження”. Але проблема в тому, що різні методи діагностики відповідають на різні питання.

МРТ, КТ, УЗД, рентген, ЕЕГ, ЕНМГ чи ендоскопія не є взаємозамінними. Те, що добре видно на одному дослідженні, може бути менш інформативним на іншому.

Зараз дивляться

Саме тому важливо не обирати обстеження навмання, а розуміти, у яких випадках лікар може рекомендувати той чи інший метод.

Якщо болить спина

Біль у спині — одна з найпоширеніших причин звернення до лікаря. Він може бути пов’язаний із м’язовим перенапруженням, змінами у хребті, протрузіями, грижами міжхребцевих дисків, защемленням нервових корінців, травмами або запальними процесами.

Якщо біль локальний, з’явився після навантаження або незручного руху, лікар може почати з огляду та простіших методів діагностики. Але якщо біль віддає в ногу чи руку, супроводжується онімінням, слабкістю, порушенням чутливості або триває довго, часто призначають МРТ певного відділу хребта.

МРТ допомагає детально оцінити міжхребцеві диски, нервові структури, спинномозковий канал і м’які тканини. КТ або рентген частіше можуть бути корисними, коли потрібно оцінити кісткові структури, наслідки травми, деформації або зміни хребта.

Якщо турбує головний біль або запаморочення

Головний біль не завжди пов’язаний із серйозною патологією. Він може виникати через стрес, перевтому, порушення сну, напруження м’язів шиї, мігрень або проблеми з артеріальним тиском.

Але якщо біль став частим, змінив характер, супроводжується запамороченням, нудотою, порушенням зору, слабкістю, онімінням або з’явився після травми, потрібна консультація лікаря.

У таких випадках можуть призначити МРТ головного мозку, МР-ангіографію судин, КТ, доплерографію судин голови та шиї або ЕЕГ — залежно від симптомів. Наприклад, МРТ краще підходить для оцінки структур головного мозку, а ЕЕГ використовують для оцінки електричної активності мозку, зокрема за певними неврологічними показаннями.

Якщо був удар, падіння або травма

При травмах часто важливо швидко оцінити стан кісток, суглобів або внутрішніх структур. У таких випадках лікар може рекомендувати рентген або КТ.

Рентген часто використовують при підозрі на перелом, вивих, травму кінцівки, грудної клітки чи хребта. КТ дає більш деталізоване зображення кісткових структур і може бути корисною при складніших травмах.

Якщо ж після травми турбує біль у коліні, плечі, гомілковостопному суглобі або іншій ділянці, а потрібно оцінити зв’язки, сухожилки, меніски чи м’які тканини, лікар може рекомендувати МРТ суглоба.

Якщо болить живіт

Біль у животі може мати багато причин: від функціональних порушень травлення до захворювань печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, кишківника, нирок або органів малого таза. Самостійно визначити причину за характером болю часто неможливо.

УЗД може бути першим методом оцінки органів черевної порожнини, жовчного міхура, печінки, підшлункової залози, нирок або органів малого таза. Якщо потрібно детальніше оцінити внутрішні органи, судини, складні або гострі стани, лікар може призначити КТ або МРТ.

При скаргах з боку шлунка, стравоходу чи кишківника може бути потрібна ендоскопія. Вона дозволяє оцінити слизову оболонку зсередини, виявити запалення, ерозії, поліпи або інші зміни.

Якщо німіють руки або ноги

Оніміння, поколювання, печіння або слабкість у кінцівках можуть бути пов’язані з проблемами хребта, ураженням периферичних нервів, тунельними синдромами, полінейропатією або іншими неврологічними станами.

У таких випадках лікар може рекомендувати електронейроміографію. Це дослідження допомагає оцінити роботу периферичних нервів і м’язів. За потреби також можуть призначити МРТ хребта, КТ, аналізи або інші методи діагностики.

Як не помилитися з вибором обстеження

Головна помилка пацієнтів — самостійно обирати діагностику за принципом “зроблю найдорожче” або “мені порадили МРТ”. Насправді найдорожче обстеження не завжди є найдоцільнішим.

Наприклад:

при підозрі на перелом частіше потрібен рентген або КТ;

при болю в попереку з онімінням ноги може бути інформативним МРТ хребта;

при болю в животі лікар може почати з УЗД, а потім за потреби призначити КТ, МРТ або ендоскопію;

при перебоях у роботі нервів може знадобитися ЕНМГ;

при судомах або епізодах втрати свідомості може бути потрібна ЕЕГ.

Тому найкраще рішення — спочатку звернутися до лікаря або обирати діагностику за направленням. Це допомагає уникнути зайвих витрат і пройти саме те обстеження, яке відповідає симптомам.

Де пройти діагностику в Києві

Для пацієнта важливо, щоб необхідні обстеження можна було пройти в одному місці, без зайвої втрати часу.

У медичному центрі HBMedical доступна діагностика у Києві: МРТ, КТ, цифровий рентген, УЗД, електронейроміографія, ендоскопія, енцефалограма та інші дослідження за медичними показаннями.

Це зручно, коли після консультації лікарю потрібно швидко уточнити причину симптомів: болю в спині, головного болю, травми, дискомфорту в животі, оніміння кінцівок або інших скарг.

У таких випадках комплексний підхід дозволяє не просто “зробити знімок”, а отримати діагностичну інформацію, яка допоможе визначити подальшу тактику лікування.

МРТ, КТ, УЗД чи рентген: коротко про різницю

МРТ частіше використовують для оцінки м’яких тканин, головного мозку, хребта, суглобів, зв’язок, органів малого таза та черевної порожнини.

КТ добре підходить для деталізації кісткових структур, легень, судин, травм, органів грудної клітки, черевної порожнини та гостріших діагностичних ситуацій.

УЗД часто є першим методом оцінки внутрішніх органів, судин, щитоподібної залози, нирок, органів малого таза, молочних залоз або м’яких тканин.

Рентген використовують для оцінки кісток, суглобів, хребта, грудної клітки, травм і деяких захворювань опорно-рухового апарату.

ЕНМГ допомагає оцінити роботу периферичних нервів і м’язів.

ЕЕГ використовується для оцінки електричної активності головного мозку.

Ендоскопія потрібна для огляду слизової оболонки травного тракту зсередини.

Висновок

Біль, оніміння, запаморочення, травма або дискомфорт у животі — це не завжди привід одразу самостійно записуватися на МРТ чи КТ. Правильна діагностика починається з розуміння симптомів і консультації лікаря.

МРТ, КТ, УЗД, рентген, ЕНМГ, ЕЕГ та ендоскопія мають різні можливості й різні показання. Саме тому важливо обирати не “найпопулярніше” обстеження, а те, яке допоможе відповісти на конкретне медичне питання.

Якщо потрібні МРТ, КТ, УЗД та рентген у Києві, варто звернутися до центру, де можна пройти кілька видів діагностики та отримати подальші рекомендації за результатами обстеження.