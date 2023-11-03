Правильний раціон — один з найкращих способів підтримувати своє здоров’я. Лікар-ендокринолог Діна Крилова пояснює Фактам ICTV, які продукти краще споживати при цукровому діабеті та чи можна їсти кисломолочний сир.

Харчування при цукровому діабеті

Люди, які мають такий діагноз, можуть споживати більшість продуктів, це залежить від кількості та індивідуальної чутливості до них.

– Для розробки індивідуального плану харчування, який задовольняє ваші потреби і допоможе підтримувати стабільний рівень глюкози в крові при діабеті, можна звернутися до фахівця, – каже Діна Крилова.

Вона додає, що при плануванні здорового раціону краще надавати перевагу продуктам з низьким глікемічним індексом. Це овочі та фрукти, що містять багато клітковини, нешліфовані крупи, цільнозерновий хліб, бобові та кисломолочна продукція невисокої жирності.

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– Зокрема, дозволені кисломолочні напої та молоко, несолоний сир, нежирний або напівжирний кисломолочний сир та страви з нього, кефір, натуральний йогурт та сметана. Виняток – знежирені продукті, як-от солодкі творожні сирки, – застерігає лікарка.

Користь домашнього сиру для діабетиків