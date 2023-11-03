Правильный рацион — один из лучших способов поддерживать свое здоровье. Врач-эндокринолог Дина Крылова объясняет Фактам ICTV, какие продукты лучше употреблять при сахарном диабете и можно ли есть творог.
Питание при сахарном диабете
Люди, которые имеют такой диагноз, могут потреблять большинство продуктов, это зависит от количества и индивидуальной чувствительности к ним.
— Для разработки индивидуального плана питания, который удовлетворяет ваши потребности и поможет поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови при диабете, можно обратиться к специалисту, — говорит Дина Крылова.
Она добавляет, что при планировании здорового рациона лучше отдавать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом. Это овощи и фрукты, содержащие много клетчатки, нешлифованные крупы, цельнозерновой хлеб, бобовые и кисломолочная продукция невысокой жирности.
— В частности, разрешены кисломолочные напитки и молоко, несоленый творог, нежирный или полужирный творог и блюда из него, кефир, натуральный йогурт и сметана. Исключение — обезжиренные продукты, например, сладкие творожные сырки, — предостерегает врач.
Польза домашнего творога для диабетиков
- богат белком, который легко усваивается организмом;
- имеет низкий гликемический индекс (30) и не вызывает резких колебаний уровня сахара в крови;
- обеспечивает длительное ощущение насыщенности;
- помогает контролировать вес и не повышает уровень холестерина;
- нормализует функцию центральной нервной системы благодаря высокому содержанию магния и витаминов группы B;
- поддерживает работу иммунной и сердечно-сосудистой систем;
- ускоряет процессы пищеварения в кишечнике благодаря ферментам;
- можно комбинировать с другими продуктами, такими как свежие фрукты, ягоды и орехи.