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Можно ли есть домашний творог при сахарном диабете — ответ эндокринолога

3 ноября 2023, 15:42
Марина Мелехова редактор Дина Крылова эндокринолог
Можно ли есть домашний творог при сахарном диабете — ответ эндокринолога
Источник: Pixabay

Правильный рацион — один из лучших способов поддерживать свое здоровье. Врач-эндокринолог Дина Крылова объясняет Фактам ICTV, какие продукты лучше употреблять при сахарном диабете и можно ли есть творог.

Питание при сахарном диабете

Люди, которые имеют такой диагноз, могут потреблять большинство продуктов, это зависит от количества и индивидуальной чувствительности к ним.

— Для разработки индивидуального плана питания, который удовлетворяет ваши потребности и поможет поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови при диабете, можно обратиться к специалисту, — говорит Дина Крылова.

Она добавляет, что при планировании здорового рациона лучше отдавать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом. Это овощи и фрукты, содержащие много клетчатки, нешлифованные крупы, цельнозерновой хлеб, бобовые и кисломолочная продукция невысокой жирности.

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— В частности, разрешены кисломолочные напитки и молоко, несоленый творог, нежирный или полужирный творог и блюда из него, кефир, натуральный йогурт и сметана. Исключение — обезжиренные продукты, например, сладкие творожные сырки, — предостерегает врач.

Польза домашнего творога для диабетиков

  • богат белком, который легко усваивается организмом;
  • имеет низкий гликемический индекс (30) и не вызывает резких колебаний уровня сахара в крови;
  • обеспечивает длительное ощущение насыщенности;
  • помогает контролировать вес и не повышает уровень холестерина;
  • нормализует функцию центральной нервной системы благодаря высокому содержанию магния и витаминов группы B;
  • поддерживает работу иммунной и сердечно-сосудистой систем;
  • ускоряет процессы пищеварения в кишечнике благодаря ферментам;
  • можно комбинировать с другими продуктами, такими как свежие фрукты, ягоды и орехи.
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Диабет Здоровое питание поради лікаря Продукты
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