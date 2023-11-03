Правильный рацион — один из лучших способов поддерживать свое здоровье. Врач-эндокринолог Дина Крылова объясняет Фактам ICTV, какие продукты лучше употреблять при сахарном диабете и можно ли есть творог.

Питание при сахарном диабете

Люди, которые имеют такой диагноз, могут потреблять большинство продуктов, это зависит от количества и индивидуальной чувствительности к ним.

— Для разработки индивидуального плана питания, который удовлетворяет ваши потребности и поможет поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови при диабете, можно обратиться к специалисту, — говорит Дина Крылова.

Она добавляет, что при планировании здорового рациона лучше отдавать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом. Это овощи и фрукты, содержащие много клетчатки, нешлифованные крупы, цельнозерновой хлеб, бобовые и кисломолочная продукция невысокой жирности.

Сейчас смотрят

— В частности, разрешены кисломолочные напитки и молоко, несоленый творог, нежирный или полужирный творог и блюда из него, кефир, натуральный йогурт и сметана. Исключение — обезжиренные продукты, например, сладкие творожные сырки, — предостерегает врач.

Польза домашнего творога для диабетиков