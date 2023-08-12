Вакцинація від кору протипоказана дітям, що мають хвороби чи стани, які пригнічують імунітет. Приміром, імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції, або ж коли дитина проходить хіміотерапію чи приймає великі дози стероїдних гормонів.

В усіх інших випадках вакцинувати дітей можна і треба. Бо діти з хронічними хворобами мають значно вищі ризики отримати тяжкі ускладнення у разі захворювання на кір – пневмонію, вушну інфекцію, запалення мозку (енцефаліт). Можливі й летальні наслідки.

Отже, якщо у дитини є хронічна хвороба – вона має бути вакцинована в першу чергу.

Батьки мусять знати, що деякі хронічні хвороби ще й збільшують ризики зараження кором. До таких хвороб належать:

бронхіальна астма;

муковісцидоз;

цукровий діабет;

рак.

Якщо ваша дитина має хронічну хворобу та не щеплена двома дозами вакцини проти кору, відповідно до Національного календаря щеплень, не зволікайте, вакцинуйте її за першої ж можливості. Вакцина в Україні є!

Звісно, не можна обійти увагою і питання стосовно безпечності вакцини проти кору для дітей із хронічними хворобами. Це дуже хвилює батьків.

Найкращим аргументом є те, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтримує вакцинацію дітей із хронічними захворюваннями як ефективний та безпечний спосіб захисту від кору.

Це безпечний і надійний захист, переконують у МОЗ.