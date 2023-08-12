Вакцинація від кору протипоказана дітям, що мають хвороби чи стани, які пригнічують імунітет. Приміром, імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції, або ж коли дитина проходить хіміотерапію чи приймає великі дози стероїдних гормонів.
В усіх інших випадках вакцинувати дітей можна і треба. Бо діти з хронічними хворобами мають значно вищі ризики отримати тяжкі ускладнення у разі захворювання на кір – пневмонію, вушну інфекцію, запалення мозку (енцефаліт). Можливі й летальні наслідки.
Отже, якщо у дитини є хронічна хвороба – вона має бути вакцинована в першу чергу.
Батьки мусять знати, що деякі хронічні хвороби ще й збільшують ризики зараження кором. До таких хвороб належать:
- бронхіальна астма;
- муковісцидоз;
- цукровий діабет;
- рак.
Якщо ваша дитина має хронічну хворобу та не щеплена двома дозами вакцини проти кору, відповідно до Національного календаря щеплень, не зволікайте, вакцинуйте її за першої ж можливості. Вакцина в Україні є!
Звісно, не можна обійти увагою і питання стосовно безпечності вакцини проти кору для дітей із хронічними хворобами. Це дуже хвилює батьків.
Найкращим аргументом є те, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтримує вакцинацію дітей із хронічними захворюваннями як ефективний та безпечний спосіб захисту від кору.
Це безпечний і надійний захист, переконують у МОЗ.