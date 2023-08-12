Вакцинация от кори противопоказана детям, имеющим болезни или состояния, которые подавляют иммунитет. К примеру, иммунодефицит вследствие ВИЧ-инфекции или когда ребенок проходит химиотерапию или принимает большие дозы стероидных гормонов.

Во всех остальных случаях вакцинировать детей можно и нужно. Потому что дети с хроническими болезнями имеют значительно более высокие риски получить тяжелые осложнения в случае заболевания корью — пневмонию, ушную инфекцию, воспаление мозга (энцефалит). Возможны и летальные последствия.

Поэтому, если у ребенка есть хроническая болезнь — он должен быть вакцинирован в первую очередь.

Родители должны знать, что некоторые хронические болезни еще и увеличивают риски заражения корью. К таким болезням относятся:

бронхиальная астма;

муковисцидоз;

сахарный диабет;

рак.

Если ваш ребенок имеет хроническую болезнь и не привит двумя дозами вакцины против кори, в соответствии с Национальным календарем прививок, — не медлите, вакцинируйте его при первой же возможности. Вакцина в Украине есть!

Конечно, нельзя обойти вниманием и вопрос безопасности вакцины против кори для детей с хроническими болезнями. Это очень волнует родителей.

Лучшим аргументом является то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает вакцинацию детей с хроническими заболеваниями как эффективный и безопасный способ защиты от кори.

Это безопасная и надежная защита, убеждают в Минздраве.