Цільнозернові продукти і зелена листова зелень додані в щоденний раціон, допоможуть пришвидшити метаболізм.

Що вища швидкість метаболізму, то швидше організм спалює зайві калорії і тим простіше підтримувати здорову вагу.

На жаль, у багатьох людей обмін речовин уповільнений. Причин цьому безліч: і стреси, і переїдання, і вікові зміни…

Щоб “розігнати” обмінні процеси, експерти рекомендують додавати до свого щоденного раціону два види корисних продуктів.

Цільнозернові продукти

Крупи, бобові, цільнозерновий хліб… Від кіноа до коричневого рису і ячменю – на будь-який смак.

Наукові дослідження показують, що дієти на основі клітковини знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету II типу і раку товстої кишки.

Для підвищення метаболізму ключове значення має здоров’я кишківника.

– А цільнозернові містять комбінацію розчинної клітковини, яка притягує воду, і нерозчинної клітковини, яка сприяє руху кишківника, – каже Дана Елліс Ханнес, дієтологиня Медичного центру Каліфорнійського університету.

Також не варто забувати про корисні вуглеводи, які містяться в крупах. Вони найчастіше мають низький глікемічний індекс.

Темна листова зелень

Крім того, що це джерело цінних мікроелементів і вітамінів, темна листова зелень — ще й потужний засіб для прискорення обміну речовин.

Шпинат, щавель, салат, капуста… Краще їх вживати приготованими, а не сирими.

– Коли поживні речовини з листової зелені нагріваються з водою, вони стають активними й організм легше засвоює їх, – каже дієтологиня Тріста Бест.

Додавши зелень до перших і других страв – чи то макаронів, чи картоплі, рису, ви зробите свій раціон здоровішим.

Зрозуміло, що метаболізм не прискориться за одну ніч, але вибір корисних для кишківника продуктів може практично одразу поліпшити ваш настрій і самопочуття.

Джерело: She Finds

Фото: Згенеровано ШІ