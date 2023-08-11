Цільнозернові продукти і зелена листова зелень додані в щоденний раціон, допоможуть пришвидшити метаболізм.
Що вища швидкість метаболізму, то швидше організм спалює зайві калорії і тим простіше підтримувати здорову вагу.
На жаль, у багатьох людей обмін речовин уповільнений. Причин цьому безліч: і стреси, і переїдання, і вікові зміни…
Щоб “розігнати” обмінні процеси, експерти рекомендують додавати до свого щоденного раціону два види корисних продуктів.
Цільнозернові продукти
Крупи, бобові, цільнозерновий хліб… Від кіноа до коричневого рису і ячменю – на будь-який смак.
Наукові дослідження показують, що дієти на основі клітковини знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету II типу і раку товстої кишки.
Для підвищення метаболізму ключове значення має здоров’я кишківника.
– А цільнозернові містять комбінацію розчинної клітковини, яка притягує воду, і нерозчинної клітковини, яка сприяє руху кишківника, – каже Дана Елліс Ханнес, дієтологиня Медичного центру Каліфорнійського університету.
Також не варто забувати про корисні вуглеводи, які містяться в крупах. Вони найчастіше мають низький глікемічний індекс.
Темна листова зелень
Крім того, що це джерело цінних мікроелементів і вітамінів, темна листова зелень — ще й потужний засіб для прискорення обміну речовин.
Шпинат, щавель, салат, капуста… Краще їх вживати приготованими, а не сирими.
– Коли поживні речовини з листової зелені нагріваються з водою, вони стають активними й організм легше засвоює їх, – каже дієтологиня Тріста Бест.
Додавши зелень до перших і других страв – чи то макаронів, чи картоплі, рису, ви зробите свій раціон здоровішим.
Зрозуміло, що метаболізм не прискориться за одну ніч, але вибір корисних для кишківника продуктів може практично одразу поліпшити ваш настрій і самопочуття.
Джерело: She Finds
Фото: Згенеровано ШІ