Щонайменше кілька із семи токсичних продуктів входять до нашого щоденного раціону. Про їхню користь знають усі, а про небезпеку – одиниці.

Токсикологи вважають, що це незнання може принести безліч проблем для здоров’я, причому встановити причину хвороб буде непросто.

1.Гриби. Йдеться не про печериці. Але є різновиди грибів, їх близько 100, які становлять небезпеку, навіть смертельну. Не купуйте гриби, у яких ви не можете бути впевнені. Симптоми отруєння – судоми, головний біль, нудота і блювота. У 2010 році різновид грибів під назвою Little White став причиною загибелі близько 400 осіб у Китаї.

2. Ріпакова олія. Ріпак, з якого виробляють олію, без необхідної обробки надзвичайно токсичний, а побічні ефекти від вживання олії з нього можуть призвести до проблеми з диханням і сліпоти.

3. Рис. Можна назвати безліч переваг цього продукту, але іноді в рисі може міститися небезпечний рівень миш’яку, який використовується для того, щоб уберегти його від шкідників.

Так, виявилося, що одна з п’яти упаковок американського довгозернистого рису містить потенційно небезпечні рівні токсичної речовини. Це викликає побоювання щодо безпеки рисового молока і каш для дітей. Тож рисом краще не зловживати.

4. Мускатний горіх. Токсикологи вважають, що це один із найнебезпечніших продуктів у списку. Мускатний горіх корисний для здоров’я, але тільки в мікродозах. Він містить токсичну речовину міристицин, яка може спричинити галюцинації, а великі дози – судоми, прискорене серцебиття, нудоту, зневоднення і навіть смерть.

5. Чилі. Перець славиться своєю гостротою, що робить його вельми популярним. Однак насправді хімічна речовина, що забезпечує цю гостроту – капсаїцин, може спричинити біль у животі, свербіж шкіри та навіть анафілактичний шок, тож ліпше дотримуватися мінімалізму з його додаванням у їжу.

6. Вирощений на фермі лосось. Ця риба — не найкращий варіант тієї самої корисної жирної риби, яку рекомендують усі дієтологи. Дослідження показало, що 13 різних токсинів, які були класифіковані Агентством з охорони довкілля (EPA) як ймовірні канцерогени для людини, містяться у вирощеному на фермі лососеві в значно більшій кількості, ніж у рибі, що живе на волі.

7. Картопля. Бачити її в цьому списку незвично. Вона є в нашому раціоні практично щоденно. Але й тут без токсинів не обійшлося. В картоплі можуть міститися глікоалкалоїди, які впливають на нервову і травну системи, спричиняючи, серед іншого, головні болі, слабкість, сплутаність свідомості, діарею і блювоту.

Отруєння картоплею трапляється дуже рідко, але треба взяти за правило не використовувати в їжу пророслий або позеленілий овоч. Навіть якщо ви обірвете паростки, все одно в коренеплоді збережеться висока концентрація глікоалкалоїдів.

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Джерело: Realbuzz

Фото: Згенеровано ШІ