Как минимум несколько из семи токсичных продуктов входят в наш ежедневный рацион. Об их пользе знают все, а об опасности — единицы.

Токсикологи считают, что это неведение может принести множество проблем для здоровья, причем установить причину болезней будет непросто.

1.Грибы. Речь не о шампиньонах. Но есть разновидности грибов, их около 100, которые представляют опасность, даже смертельную. Не покупайте грибы, в которых вы не можете быть уверены. Симптомы отравления — судороги, головная боль, тошнота и рвота. В 2010 году разновидность грибов под названием Little White стала причиной гибели около 400 человек в Китае.

2. Рапсовое масло. Рапс, из которого производится масло, без необходимой обработки чрезвычайно токсичен, а побочные эффекты от употребления масла из него могут привести к проблемам с дыханием и слепоте.

3. Рис. Можно назвать множество преимуществ этого продукта, но иногда в рисе может содержаться небезопасный уровень мышьяка, используемый для того, чтобы уберечь его от вредителей.

Так, оказалось, что одна из пяти упаковок американского длиннозернистого риса содержит потенциально опасные уровни токсичного вещества. Это вызывает опасения относительно безопасности рисового молока и каш для детей. Так что с рисом лучше не переусердствовать.

4. Мускатный орех. Токсикологи считают, что это один из самых опасных продуктов в списке. Мускатный орех полезен для здоровья, но только в микродозах. Он содержит токсичное вещество миристицин, которое может вызвать галлюцинации, а большие дозы — судороги, учащенное сердцебиение, тошноту, обезвоживание и даже смерть.

5. Чили. Перец славится своей остротой, что делает его весьма популярным. Однако на самом деле химическое вещество, обеспечивающее эту остроту — капсаицин, может вызвать боль в животе, кожный зуд и даже анафилактический шок. Так что лучше соблюдать меру с его добавлением в пищу.

6. Выращенный на ферме лосось. Эта рыба не лучший вариант той самой полезной жирной рыбы, которую рекомендуют все диетологи. Исследование показало, что 13 различных токсинов, которые были классифицированы Агентством по охране окружающей среды (EPA) как вероятные канцерогены для человека, содержатся в выращенном на ферме лососе в гораздо большем количестве, чем в дикой рыбе.

7. Картофель. Его видеть в этом списке странно. Он есть в нашем рационе практически ежедневно. Но и тут без токсинов не обошлось. В картофеле могут содержаться гликоалкалоиды, которые влияют на нервную и пищеварительную системы, вызывая, среди прочего, головные боли, слабость, спутанность сознания, диарею и рвоту.

Отравление картофелем происходит очень редко, но надо взять за правило не использовать в пищу проросший или позеленевший овощь. Даже если вы оборвете ростки, все равно в корнеплоде сохранится высокая концентрация гликоалкалоидов.

Источник: Realbuzz

Фото: Сгенерировано ИИ