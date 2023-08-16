Білий хліб, якому часто віддають перевагу за його м’яку текстуру і зручність, пов’язаний з підвищеним ризиком накопичення вісцерального жиру.
Вісцеральний жир, що розміщується глибоко в черевній порожнині й оточує життєво важливі органи, становить значний ризик для здоров’я.
І білий хліб може суттєво його збільшити.
Дієтолог Лорі Вокер, запевняє, що сендвічі та бутерброди, які входять до раціону більшості людей, небезпечні лише одним інгредієнтом – білим хлібом. Саме він – винуватець збільшення вісцерального жиру.
Далі як сніжний ком йде збільшення цукру в крові, інсулінорезистентність, порушення обміну речовин.
У рафінованому борошні, яке використовують для приготування білого хліба, бракує клітковини та поживних речовин, що містяться в цільнозернових продуктах. Це й призводить до всіх перелічених проблем.
– Білий хліб швидко перетравлюється і перетворюється на глюкозу, а надлишок глюкози може відкладатися в організмі у вигляді дуже небезпечного жиру – вісцерального, – каже Вокер.
За її словами, збільшення вісцерального жиру загрожує появою діабету, хвороб серця та інсультів.
Чим замінити білий хліб?
Дієтолог запевняє, що у виборі альтернатив проблем немає.
Це можуть бути цільнозернові хлібці та лаваш.
Начинки для сендвічів теж варто обирати здорові – від бобів, сочевиці й тофу до індички чи курки.
Листя салату і помідори додадуть страві свіжості та корисності.
Джерело: She Finds