Білий хліб, якому часто віддають перевагу за його м’яку текстуру і зручність, пов’язаний з підвищеним ризиком накопичення вісцерального жиру.

Вісцеральний жир, що розміщується глибоко в черевній порожнині й оточує життєво важливі органи, становить значний ризик для здоров’я.

І білий хліб може суттєво його збільшити.

Дієтолог Лорі Вокер, запевняє, що сендвічі та бутерброди, які входять до раціону більшості людей, небезпечні лише одним інгредієнтом – білим хлібом. Саме він – винуватець збільшення вісцерального жиру.

Далі як сніжний ком йде збільшення цукру в крові, інсулінорезистентність, порушення обміну речовин.

У рафінованому борошні, яке використовують для приготування білого хліба, бракує клітковини та поживних речовин, що містяться в цільнозернових продуктах. Це й призводить до всіх перелічених проблем.

– Білий хліб швидко перетравлюється і перетворюється на глюкозу, а надлишок глюкози може відкладатися в організмі у вигляді дуже небезпечного жиру – вісцерального, – каже Вокер.

За її словами, збільшення вісцерального жиру загрожує появою діабету, хвороб серця та інсультів.

Чим замінити білий хліб?

Дієтолог запевняє, що у виборі альтернатив проблем немає.

Це можуть бути цільнозернові хлібці та лаваш.

Начинки для сендвічів теж варто обирати здорові – від бобів, сочевиці й тофу до індички чи курки.

Листя салату і помідори додадуть страві свіжості та корисності.

Джерело: She Finds