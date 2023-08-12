Плавлений сир і сири з високим ступенем обробки, як-от крем-сир, варто виключити зі свого раціону, надто ж тим, хто бореться із зайвою вагою чи має підвищений тиск.

Цей сир не лише не несе жодної користі для здоров’я, а й може суттєво нашкодити.

У першу чергу перестороги дієтологів стосуються плавлених сирків, які, власне, і сиром не називаються. На етикетках пишуть – “пастеризований плавлений сирний продукт”.

Фахівці попереджають, м’який сир має у своєму складі зайві хімічні Е та фосфатні харчові добавки. Вони можуть порушити роботу шлунка та нирок.

– Краще мати меншу кількість чогось більш корисного, аніж вживати щось таке, чому й назви немає, – сказала дієтологиня Лурдес Кастро Мортильяро.

У перерахованих сирах, а також у вершковому сирі у скибках, чи плавленому у тюбиках, надто багато жиру і солі та зовсім мало кальцію й білку. Власне, саме за білок і цінуються сири.

За словами дієтологині, білок, що міститься в сирі, є гарною альтернативою білку, отриманому з м’яса, оскільки він теж має тваринне походження і містить всі незамінні амінокислоти, яких потребує організм.

Мортильяро вважає, що, приміром, рікотта на сніданок у поєднанні з вівсянкою і фруктами може стати здоровим початком дня. А підвечірок зі швейцарським сиром і овочами або цільнозерновим крекером теж додасть і ситості, й енергії.

Деякі сири також можуть бути хорошим джерелом пробіотиків, як фета, козячий сир чи сир із непастеризованого молока.

Проте, як експерт, вона переконана, сир варто вживати не як основне джерело поживних речовин, а як делікатес – смакувати ним і насолоджуватися.