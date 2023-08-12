Плавленый сыр и сыры с высокой степенью обработки, как крем-сыр, стоит исключить из своего рациона, особенно тем, кто борется с лишним весом или имеет повышенное давление.

Этот сыр не только не не несет никакой пользы для здоровья, но и может существенно навредить.

В первую очередь предостережения диетологов касаются плавленых сырков, которые, собственно, и сыром не называются. На этикетках пишут — “пастеризованный плавленый сырный продукт”.

Специалисты предупреждают, мягкий сыр имеет в своем составе лишние химические Е и фосфатные пищевые добавки. Они могут нарушить работу желудка и почек.

— Лучше уж меньшее количество чего-то более полезного, чем употреблять что-то такое, чему и названия нет, — сказала диетолог Лурдес Кастро Мортильяро.

В перечисленных сырах, а также в сливочном сыре в ломтиках, или плавленом в тюбиках, слишком много жира и соли и совсем мало кальция и белка. Собственно, именно за белок и ценятся сыры.

По словам диетолога, белок, содержащийся в сыре, является хорошей альтернативой белку, полученному из мяса, поскольку он тоже имеет животное происхождение и содержит все незаменимые аминокислоты, в которых нуждается организм.

Мортильяро считает, что, к примеру, рикотта на завтрак в сочетании с овсянкой и фруктами может стать здоровым началом дня. А полдник со швейцарским сыром и овощами или цельнозерновым крекером тоже добавит и сытости, и энергии.

Некоторые сыры также могут быть хорошим источником пробиотиков, такие, как фета, козий сыр или сыр из непастеризованного молока.

Однако, как эксперт, она убеждена, сыр следует употреблять не как основной источник питательных веществ, а как деликатес. Смаковать им и наслаждаться.