Науковці довели, що двомовність сприяє збереженню активності та здоров’я мозку.

Вчені поділили двомовність на ранню, коли людина з дитинства вивчає дві мови, та послідовну – друга мова вивчається пізніше.

Як двомовність впливає на мозок

Ранню двомовність науковці досліджували на дітях від чотирьох до шести років.

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Вони слідкували, як явище впливає на структуру мозку, що розвивається.

Спостереження показало, що мозок у двомовних дітей викидає або обрізає нейрони, таким чином створює нові зв’язки та ланцюги.

Послідовну двомовність науковці вивчали на людях віком 12-15, 16-30, 31-60 років.

Дослідження також показало покращення когнітивних здібностей.

На структурному рівні у двомовних людей більше сірої речовин, ніж в одномовних.

Вплив двомовності на довголіття

Вчені спостерігали за 746 двомовними учасниками.

Люди, які щодня використовують дві мови, мають менше проявів ознак старіння мозку.

Це відбувається через постійну підтримку когнітивних функцій.

Джерело: Neurology