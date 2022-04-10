Наявні дані свідчать про те, що у людей, які перенесли Covid-19, значно вищі шанси розвитку серцево-судинних захворювань. Але американські експерти кажуть, що є ефективні способи мінімізувати ризик.

У недавньому аналізі більш ніж 150 тис. осіб, що заразилися на Covid-19, дослідники виявили, що них на 63% більше шансів отримати серцевий напад і на 52% більше шансів отримати інсульт, ніж у тих, хто ніколи не був інфікований.

Зафіксовано також був більш високий ризик серцевої недостатності, нерегулярного серцевого ритму, утворення тромбів і запальних захворювань, таких як перикардит і міокардит.

На щастя, інструменти для лікування багатьох типів постковидной невропатії вже існують.

Методи оздоровлення серця після Covid-19:

дихальні вправи . Практика глибокого дихання животом кожен день насичує настільки необхідним киснем легені і, як відомо, допомагає зменшити біль і тривогу;

. Практика глибокого дихання животом кожен день насичує настільки необхідним киснем легені і, як відомо, допомагає зменшити біль і тривогу; енергозбереження . Контролювати рівень своєї щоденної активності або вести щоденник, щоб допомогти передбачити, які дії можуть бути занадто активними;

. Контролювати рівень своєї щоденної активності або вести щоденник, щоб допомогти передбачити, які дії можуть бути занадто активними; сидячі аеробні та силові вправи . Необхідно повертатися до тренувань в дуже повільному темпі, часто починаючи з повторного проходження базової аеробної підготовки і силових тренувань в положенні лежачи, перш ніж переходити до більш інтенсивним рухам у вертикальному положенні;

. Необхідно повертатися до тренувань в дуже повільному темпі, часто починаючи з повторного проходження базової аеробної підготовки і силових тренувань в положенні лежачи, перш ніж переходити до більш інтенсивним рухам у вертикальному положенні; ходьба та інші аеробні вправи у вертикальному положенні . Ви можете відчувати себе комфортно, намагаючись займатися на еліптичному тренажері або ходити на біговій доріжці не менше 5 тис. кроків на день;

. Ви можете відчувати себе комфортно, намагаючись займатися на еліптичному тренажері або ходити на біговій доріжці не менше 5 тис. кроків на день; домашній моніторинг . Відстежувати свої дані за допомогою пульсометра в смарт-годиннику, манжети для вимірювання артеріального тиску або пульсоксиметра, якщо він є вдома;

. Відстежувати свої дані за допомогою пульсометра в смарт-годиннику, манжети для вимірювання артеріального тиску або пульсоксиметра, якщо він є вдома; ліки. Залежно від вашого індивідуального ризику серцевих захворювань і поточних симптомів, деякі ліки від артеріального тиску, такі як бета-блокатори або блокатори кальцієвих каналів, можуть допомогти полегшити сильне запаморочення, біль у грудях і порушення серцевого ритму.

Зміни в способі життя, такі як управління щоденними запасами енергії або повільне нарощування здатності до фізичних вправ, можуть здатися тривіальними, але вони можуть мати великий вплив на зниження довгострокового ризику серцевого нападу або інсульту, відзначають дослідники.