На Центральному залізничному вокзалі столиці сьогодні з’явився центр кардіодопомоги.
У ньому лікарі-кардіологи Інституту кардіохірургії імені М.Амосова вже надають пасажирам консультації та проводять огляди, роблять кардіограми, ехо-дослідження сердця та аритмологію.
Всі процедури виконуються в медичному пункті вокзалу, вхід до якого розташований на східній стороні першого перону.
Послуга безкоштовна для всіх пасажирів.
– Національний інститут серцево-судинної хірургії їм М.М. Амосова з початку російського вторгнення в Україну працює цілодобово – 24/7, – написав на сторінці у Facebook директор інституту Василь Лазоришинець. – Тут приймають поранених, травмованих, екстрених пацієнтів із серцевою патологією. Розгорнуто окремі палати, операційні, реанімацію.
Бригади медиків чергують цілодобово. Завдяки власним ресурсам та підтримці волонтерів інститут кардіохірургії забезпечений перев’язувальним матеріалом, медикаментами, безперебійно працює служба крові із забезпечення потреби в донорській крові.
Лікарі та персонал Інституту серця також надають допомогу пораненим та здійснюють операції на серці у гострих випадках. Тут виконують стентування та інші операції людям, яких доставили до інституту швидкою допомогою.
Фото: Апостроф