На Центральному залізничному вокзалі столиці сьогодні з’явився центр кардіодопомоги.

У ньому лікарі-кардіологи Інституту кардіохірургії імені М.Амосова вже надають пасажирам консультації та проводять огляди, роблять кардіограми, ехо-дослідження сердця та аритмологію.

Всі процедури виконуються в медичному пункті вокзалу, вхід до якого розташований на східній стороні першого перону.

Послуга безкоштовна для всіх пасажирів.

– Національний інститут серцево-судинної хірургії їм М.М. Амосова з початку російського вторгнення в Україну працює цілодобово – 24/7, – написав на сторінці у Facebook директор інституту Василь Лазоришинець. – Тут приймають поранених, травмованих, екстрених пацієнтів із серцевою патологією. Розгорнуто окремі палати, операційні, реанімацію.