На Центральном железнодорожном вокзале столицы сегодня появился центр кардиопомощи.

В нем врачи-кардиологи Института кардиохирургии имени Амосова уже консультируют пассажирови проводят осмотры, делают кардиограммы, эхо-исследования сердца и аритмологию.

Все процедуры выполняются в медицинском пункте вокзала, вход в который расположен на восточной стороне первого перрона.

Услуга бесплатна для всех пассажиров.

– Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им М.М. Амосова с начала российского вторжения в Украину работает круглосуточно – 24/7, – написал на странице в Facebook директор института Василий Лазоришинец. — здесь принимают раненых, травмированных, экстренных пациентов с сердечной патологией. Развернуты отдельные палаты, операционные, реанимация.

Бригады медиков дежурят круглосуточно. Благодаря собственным ресурсам и поддержке волонтеров, институт кардиохирургии обеспечен перевязочным материалом, медикаментами, бесперебойно работает служба крови по обеспечению потребности в донорской крови.

Врачи и персонал Института сердца также оказывают помощь раненым и производят операции на сердце в острых случаях. Здесь выполняют стентирование и другие операции людям, которых доставили в институт скорой помощью.

Фото: Апостроф