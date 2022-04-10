Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что у людей, перенесших Covid-19 значительно выше шансы развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но американские эксперты говорят, что есть эффективные способы минимизировать риск.

В недавнем анализе более чем 150 тыс. человек, заразившихся Covid-19, исследователи обнаружили, что них на 63% больше шансов получить сердечный приступ и на 52% больше шансов получить инсульт, чем у тех, кто никогда не был инфицирован.

Зафиксирован также был более высокий риск сердечной недостаточности, нерегулярного сердечного ритма, образования тромбов и воспалительных заболеваний, таких как перикардит и миокардит.

К счастью, инструменты для лечения многих типов постковидной невропатии уже существуют.

Методы оздоровления сердца после Covid-19:

дыхательные упражнения . Практика глубокого дыхания животом каждый день насыщает столь необходимым кислородом легкие и, как известно, помогает уменьшить боль и тревогу;

. Практика глубокого дыхания животом каждый день насыщает столь необходимым кислородом легкие и, как известно, помогает уменьшить боль и тревогу; энергосбережение. Контролировать уровень своей ежедневной активности или вести дневник, чтобы помочь предвидеть, какие действия могут быть слишком активными;

Контролировать уровень своей ежедневной активности или вести дневник, чтобы помочь предвидеть, какие действия могут быть слишком активными; с идячие аэробные и силовые упражнения. Необходимо возвращаться к тренировкам в очень медленном темпе, часто начиная с повторного прохождения базовой аэробной подготовки и силовых тренировок в положении лежа, прежде чем переходить к более интенсивным движениям в вертикальном положении;

Необходимо возвращаться к тренировкам в очень медленном темпе, часто начиная с повторного прохождения базовой аэробной подготовки и силовых тренировок в положении лежа, прежде чем переходить к более интенсивным движениям в вертикальном положении; ходьба и другие аэробные упражнения в вертикальном положении. Вы можете чувствовать себя комфортно, пытаясь заниматься на эллиптическом тренажере или ходить на беговой дорожке не менее 5 тыс. шагов в день;

Вы можете чувствовать себя комфортно, пытаясь заниматься на эллиптическом тренажере или ходить на беговой дорожке не менее 5 тыс. шагов в день; домашний мониторинг. Отслеживать свои данные с помощью пульсометра в смарт-часах, манжеты для измерения артериального давления или пульсоксиметра, если он есть дома;

Отслеживать свои данные с помощью пульсометра в смарт-часах, манжеты для измерения артериального давления или пульсоксиметра, если он есть дома; лекарства. В зависимости от вашего индивидуального риска сердечных заболеваний и текущих симптомов, некоторые лекарства от артериального давления, такие как бета-блокаторы или блокаторы кальциевых каналов, могут помочь облегчить сильное головокружение, боль в груди и нарушения сердечного ритма.

Изменения в образе жизни, такие как управление ежедневными запасами энергии или медленное наращивание способности к физическим упражнениям, могут показаться тривиальными, но они могут оказать большое влияние на снижение долгосрочного риска сердечного приступа или инсульта, отмечают исследователи.