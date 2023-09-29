Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснили, чому в деяких випадках вода з лимоном може завдати шкоди нашому організму.

– Це той випадок, коли ми хотіли розвіяти черговий міф, проте виявилося, що це не зовсім міф, – зізнаються фахівці.

За словами експертів, лимонна вода має багато корисних властивостей. Насамперед це завжди хороша альтернатива солодким напоям, сокам тощо.

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Вода з лимоном містить багато вітаміну С. Якщо такою водою запивати їжу, багату на залізо, то це поліпшить її засвоєння. Лимонна вода також може запобігти утворенню каменів у нирках.

Щодо запуску метаболізму та боротьби з вагою, то, за словами фахівців, деякі дослідження вказують, що лимонна вода справді може прискорити обмін речовин. Особливо коли вона тепла. До того ж лимонна вода збільшує відчуття ситості.

Однак, за словами експертів, у такої регулярної звички є й негативні сторони. Насамперед це стосується зубної емалі та шлунка.

Річ у тім, що лимонний сік може пошкоджувати захисний шар зубів, що в довгостроковій перспективі призведе до проблем із ними.

Тому, щоб захистити зуби, використовуйте трубочки, а також не варто чистити зуби після вживання напою, коли емаль стає м’якою і дуже чутливою до подразнень.

Також регулярне споживання лимонної води у деяких людей може спровокувати напади печії та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Особливо якщо людина раніше мала певні захворювання цієї системи або є до них схильною.

Лимонна вода – це корисно, проте в помірних кількостях, резюмують експерти. Але якщо ви відчуваєте неприємні симптоми після її вживання, варто негайно припинити або хоча б зменшити концентрацію соку в напої. Умовно безпечним дозуванням експерти називають 60 мл лимонного соку на 1 л теплої води.

Джерело: Бережи себе