Вірусний гепатит А, або хвороба Боткіна – захворювання, яке уражає печінку.
Шляхи зараження гепатитом А:
- забруднена вода або їжа, може містити фекалії інфікованих осіб;
- недостатня гігієна;
- коли їжу готує інфікована людина;
- деякі види сексуальних стосунків.
Вірус захворювання живе у воді від трьох до 10 місяців, у випорожненнях – до 30 днів. У сухому приміщенні з кімнатною температурою гепатит А може жити до семи днів.
П’ятихвилинне кип’ятіння води руйнує вірус.
Фактори, що збільшують ризик захворіти гепатитом А:
- антисанітарія;
- неочищена вода;
- вживання наркотичних речовин;
- будь-який контакт з зараженими особами.
Інкубаційний період хвороби триває від 14 до 28 днів.
Симптоми гепатиту А:
- слабкість;
- підвищена температура тіла;
- втрата апетиту;
- діарея;
- блювота;
- дискомфорт у животі;
- відчуття важкості у правому підребер’ї;
- жовтяниця;
- потемніння сечі.
Якщо пережити хворобу один раз, утвориться довічний імунітет.
Профілактика гепатиту А
Щоб уникнути захворювання, варто належним чином дотримуватися гігієни та санітарних норм.
Від гепатиту А є вакцина, вона рекомендована дорослим, особливо тим, хто працює у місцях поширення недуги.
Якщо є підозри на захворювання, обов’язково потрібно звернутися до сімейного лікаря.
Нагадаємо, на Вінниччині спостерігається спалах вірусного гепатиту А, там проводять розслідування щодо джерела поширення хвороби.
Джерело: НСЗУ