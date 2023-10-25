Вірусний гепатит А, або хвороба Боткіна – захворювання, яке уражає печінку.

Шляхи зараження гепатитом А:

забруднена вода або їжа, може містити фекалії інфікованих осіб;

недостатня гігієна;

коли їжу готує інфікована людина;

деякі види сексуальних стосунків.

Вірус захворювання живе у воді від трьох до 10 місяців, у випорожненнях – до 30 днів. У сухому приміщенні з кімнатною температурою гепатит А може жити до семи днів.

П’ятихвилинне кип’ятіння води руйнує вірус.

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Фактори, що збільшують ризик захворіти гепатитом А:

антисанітарія;

неочищена вода;

вживання наркотичних речовин;

будь-який контакт з зараженими особами.

Інкубаційний період хвороби триває від 14 до 28 днів.

Симптоми гепатиту А:

слабкість;

підвищена температура тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

дискомфорт у животі;

відчуття важкості у правому підребер’ї;

жовтяниця;

потемніння сечі.

Якщо пережити хворобу один раз, утвориться довічний імунітет.

Профілактика гепатиту А

Щоб уникнути захворювання, варто належним чином дотримуватися гігієни та санітарних норм.

Від гепатиту А є вакцина, вона рекомендована дорослим, особливо тим, хто працює у місцях поширення недуги.

Якщо є підозри на захворювання, обов’язково потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, на Вінниччині спостерігається спалах вірусного гепатиту А, там проводять розслідування щодо джерела поширення хвороби.

Джерело: НСЗУ