В умовах війни та відключення електрики ніхто не знає, що станеться у наступний момент, а отже, потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій. Особливо, коли у родині є маленькі діти.

Якщо дитина на грудному вигодовуванні, то у мами мінус одна проблема – з годуванням. Та якщо молока занадто багато, або ж мамі кудись потрібно вийти ненадовго, вона робить запаси цього стратегічного продукту.

Щоб ця цінна дитяча їжа не зіпсувалася, важливо знати про правила та умови зберігання грудного молока.

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У холодильнику зберігати грудне молоко безпечно за температури від 0 до +4° С протягом восьми днів. Але не тримайте молоко на дверцятах холодильника, бо при відкриванні стається перепад температур, а це погано для молока. Заморожене грудне молоко краще зберігати за температури від –13°С до ‑18°С та не більше від трьох місяців. Якщо ви працюєте і заготовляєте грудне молоко шляхом зціджування у робочий час, подбайте про його якісне зберігання: у приміщенні з температурою до +22°С грудне молоко зберігається неохолодженим до 10 годин. Якщо температура в офісі вища, використовуйте сумку-холодильник. Грудне молоко можна зберігати у сумці-холодильнику з холодовими пакетами/елементами з льодом до 24 годин.

Якщо є така можливість, перед очікуваним відключенням електроенергії перемістіть усе зціджене грудне молоко в задню частину морозильної камери (вона найхолодніша) і переконайтеся, що морозильна камера заповнена. Порожнини заповніть зім’ятою газетою, щоби зменшити потік повітря.

Після відключення електроенергії не відчиняйте дверцята холодильника та морозильної камери надовго.

Холодильник без живлення зберігає холод до чотирьох годин, якщо ви не відкриваєте дверцята.

Морозильна камера без живлення зберігає продукти приблизно 48 годин (24 години, якщо камера заповнена наполовину), за умови, що ви не відчиняєте дверцята.

Молоко все ще вважається замороженим, якщо в ньому помітні кристали льоду.

Після того, як молоко розморозилося, його потрібно використати впродовж двох годин і не можна повторно заморожувати.

Головне правило безпечного зберігання грудного молока: якщо у вас є найменший сумнів щодо якості молока або умов зберігання, не використовуйте його.