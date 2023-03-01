В условиях войны и отключения электричества никто не знает, что произойдет в следующий момент, а значит, нужно быть готовым к любому развитию событий. Особенно когда в семье есть маленькие дети.

Если ребенок на грудном вскармливании, то у мамы минус одна проблема – с кормлением. Но, если молока слишком много, или маме куда-то нужно выйти ненадолго, то она делает запасы этого стратегического продукта.

Чтобы ценная детская еда не испортилась, важно знать о правилах и условиях хранения грудного молока.

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В холодильнике хранить грудное молоко безопасно при температуре от 0 до +4°С в течение восьми дней. Но не держите молоко на дверце холодильника, потому что при открывании происходит перепад температур, а это плохо для молока. Замороженное грудное молоко лучше хранить при температуре от -13 ° С до -18 ° С и не более трех месяцев. Если вы работаете и заготавливаете грудное молоко путем сцеживания в рабочее время, позаботьтесь о его качественном хранении: в помещении с температурой до +22°С грудное молоко сохраняется неохлажденным до 10 часов. Если температура в офисе выше, используйте сумку-холодильник. Грудное молоко можно хранить в сумке-холодильнике с холодовыми пакетами/элементами со льдом до 24 часов.

Если есть возможность, перед ожидаемым отключением электроэнергии переместите все сцеженное грудное молоко в заднюю часть морозильной камеры (это самая холодная часть) и убедитесь, что морозильная камера заполнена. Полость заполните смятой газетой, чтобы уменьшить поток воздуха.

После отключения электроэнергии не открывайте дверцу холодильника и морозильника надолго.

Холодильник без питания сохраняет холод до четырех часов, если вы не открываете дверцу.

Морозильная камера без питания сохраняет продукты примерно 48 часов (24 часа, если камера заполнена наполовину), при условии, что вы не открываете дверцу.

Молоко все еще считается замороженным, если в нем видны кристаллы льда.

После того, как молоко разморозилось, его следует использовать в течение двух часов и нельзя повторно замораживать.

Главное правило безопасного хранения грудного молока: если у вас есть малейшее сомнение относительно качества молока или условий хранения, не употребляйте его.