Коли хлопчика, у якого почалися судоми у всьому тілі, рятували в лікарні, він пояснив, що його вкусив різнокольоровий павук і тепер, мовляв, він точно стане Людиною-павуком, як і мріяв.

Педіатри терміново зв’язалися з Ернесто Васкесом, керівником програми із зоонозних захворювань Департаменту охорони здоров’я Оруро, який допоміг встановити, який саме павук вкусив хлопчика.

На щастя, після визначення виду павука лікарі ввели належну протиотруту, і стан хлопчика стабілізувався. І то лише через 30 хвилин.

– Ці чорні павуки з червоними спинками – Чорні вдови. Вони нікого не зроблять Людиною-павуком – навпаки, вони наражають на велику небезпеку, – пояснив хлопчику Васкес.

У більшості людей, покусаних павуками-вдовами, не виникає серйозних ускладнень, але в рідкісних випадках укуси закінчуються смертельними наслідками через серйозне порушення нервових сигналів в організмі.

Маленькі діти, люди похилого віку та люди із супутніми проблемами здоров’я мають найбільше ризиків після укусу Чорної вдови.

Так що хлопчику, можна сказати, пощастило.

Мати хлопчика підтвердила, що він великий шанувальник Людини-павука, але вона й гадки не мала, що він може піти на пошуки червоного павука, спровокувати його на укус, щоб стати схожим на супергероя Marvel.

У Болівії це не перший випадок. У 2020 році троє хлопчиків із містечка Чаянта теж змусили павука Чорна вдова покусати їх саме з метою стати справжніми супергероями.

Джерело: Оdditycentral