У Китаї чоловік звернувся по медичну допомогу після того, як свербіж у його вусі став нестерпним.

Після обстеження у вусі пацієнта виявили павука, що вже встиг сплести густу павутину. Як сказав чоловік, це, найімовірніше, сталося вночі, коли він спав, бо свербіж відчув саме вранці.

Досвідчений лікар, що не вперше стикається з такою екзотичною проблемою, павука благополучно видалив, але восьминога істота пошкодила барабанну перетинку і слуховий прохід.

Подібні випадки в Китаї не поодинокі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daily Mail (@dailymail)

Нещодавно хірургам лікарні при медичному факультеті Університету Янчжоу довелося видаляти павука, якого виявили під мікроскопом, оглядаючи вушний канал пацієнта Лі.

За їхніми словами, сірий павук жив у голові чоловіка доволі довго.

Чжан Пан, хірург лікарні, розповів, що павук оселився глибоко у вушному каналі пацієнта і продовжував швидко рухатися, тому йому було важко видалити його інструментами.

Хірург обережно ввів у вухо пацієнта фізіологічний розчин і успішно позбувся павука.

Пацієнт не зазнав жодних травм, сказав хірург Чжан Пан.

Медик закликав людей негайно звертатися по медичну допомогу, якщо вони відчувають нестерпний свербіж у вусі, або якийсь рух у слуховому проході. Не варто і небезпечно самим пробувати видалити павука.

Маленькі живі істоти, такі як павуки і таргани, схоже, люблять заповзати в людські вуха.

У травні минулого року чоловік з Флориди прокинувся, бо у нього у вусі ворушився живий тарган. Лікарі швидкої допомоги пізніше виявили, що тарган вже відклав у вусі яйця.

Вухо людини вважають “безпечним місцем” таргани, павуки та деякі інші комахи.

Професор Кобі Шал з Університету штату Північна Кароліна, який вивчає комах, сказав, що, зокрема, тарганів приваблює людська вушна сірка, особливо її запах.

Джерело і фото: Daily Mail