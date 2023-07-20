В Китае мужчина обратился за медицинской помощью после того, как зуд в его ухе стал невыносимым.

После обследования в ухе пациента обнаружили паука, который уже успел сплести густую паутину. Как сказал мужчина, это, скорее всего, произошло ночью, когда он спал, потому что зуд он почувствовал именно утром.

Опытный врач, не впервые сталкивающийся с такой экзотической проблемой, паука благополучно удалил, но восьминогое существо повредило барабанную перепонку и слуховой проход.

Подобные случаи в Китае не единичны.

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Недавно хирургам больницы при медицинском факультете Университета Янчжоу пришлось удалять паука, которого обнаружили под микроскопом, осматривая ушной канал пациента Ли.

По их словам, серый паук жил в голове мужчины довольно долго.

Чжан Пан, хирург больницы, рассказал, что паук поселился глубоко в ушном канале пациента и продолжал быстро двигаться, поэтому ему было трудно удалить его инструментами.

Хирург осторожно ввел в ухо пациента физиологический раствор и успешно избавился от паука.

Пациент не получил никаких травм, сказал хирург Чжан Пан.

Медик призвал людей немедленно обращаться за медицинской помощью, если они испытывают невыносимый зуд в ухе или какое-то движение в слуховом проходе. Бесполезно и опасно самим пробовать удалить паука.

Маленькие живые существа, такие как пауки и тараканы, любят заползать в человеческие уши.

В мае прошлого года мужчина из Флориды проснулся, потому что у него в ухе сидел живой таракан. Врачи скорой помощи позже обнаружили, что таракан уже отложил в ухе яйца.

Ухо человека считают “безопасным местом” тараканы, пауки и некоторые другие насекомые.

Профессор Коби Шал из Университета штата Северная Каролина, который изучает насекомых, сказал, что, в частности, тараканов привлекает человеческая ушная сера, особенно ее запах.

Источник и фото: Daily Mail